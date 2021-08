"Ese es el camino": Álvaro Benito señala lo que tiene que hacer el Real Madrid para ser competitivo

Han sido días muy movidos con la salida de Messi del FC Barcelona y los rumores que relacionan a Mbappé con el Real Madrid, y Álvaro Benito pasó por El Larguero para contar como ha vivido él estas últimas semanas.

La noticia del verano

El fichaje de Messi por el PSG ha ocupado la portada de todos los medios esta última semana. Álvaro Benito explicó por qué es una gran pérdida para LaLiga: “Creo que es algo que nos ha sorprendido a todos. Una gran pérdida para La Liga, el Barça y los rivales porque ha hecho subir el nivel a sus rivales. El Real Madrid tuvo que superarse y fruto de ello consiguió la Champions. Creo que es una pérdida para todos, pero la vida sigue y se veía venir hace tiempo. Se ha reaccionado tarde y es el momento por darle valor a las canteras y apostar por el futbol de base. Poner celo a una fuga de agua no sirve”.

En cuanto a lo que se devalúa la competición Álvaro Benito se mostró temeroso sobre a una posible ‘Milanización’ de Real Madrid y FC Barcelona: “Como no voy a tener miedo. La única manera de competir contra PSG o City es privatizarse tú también, que es un camino feo de recorrer y la otra manera es la que ha tenido el Bayern de Múnich. Tener jugadores muy entrenados y con conciencia colectiva. Va a ser difícil competir con las ofertas que hacen desde otros lados”

¿Es la mejor delantera de la historia?

La MNM (Messi, Neymar y Mbappé) amenaza con poner el fútbol mundial patas arriba, pero como bien explicaba Benito, hay que demostrar el potencial en el verde: “Por potencial puede ser que sea la mejor. No recuerdo otra delantera así. El problema es que hay otras delanteras que han ganado mucho más como la BBC. Eso es el papel y lo otro el verde. Si cada uno encuentra su sitio y encuentran una coherencia funcionarán, y esa es la labor de Pochettino. El listón está muy alto con la MSN y con la BBC”.

El analista también explicó por qué no será todo un camino de rosas para el conjunto parisino. Los equipos que se centran en el nivel colectivo más que en el individual son los que se están llevando el gato al agua: “Es el equipo a batir. Hay grandes campeones en el PSG y no les va a temblar el pulso. Muchos jugadores son campeones del mundo o de la Champions. Yo sinceramente me pones un Bayern como el de hace dos años y lo vería muy igualado. El Bayern es el mejor juego colectivo. Mira el Chelsea. Nadie hubiese apostado por ellos, pero a nivel colectivo es un equipo que era una roca. Va a ser una Champions muy bonita”.

Sobre el Real Madrid y Mbappé

Álvaro Benito dio las claves para que el conjunto dirigido por Ancelotti tenga éxito en el futuro: “El Real Madrid tiene buena plantilla y puede competir contra cualquiera. Está claro que los buenos jugadores al final cuestan mucho dinero. Si viene Mbappé es un salto cualitativo muy grande. Si no, lo que hay que hacer es tener un colectivo muy fuerte. No se debe menospreciar en absoluto lo que ha hecho este grupo de jugadores”.

¿Quién es favorito este año?

El analista en Carrusel Deportivo y El Larguero también indicó el porqué de la dificultad que según él tendrá el Atlético de Madrid para conseguir dos Ligas consecutivas: “No sabría decirte. Lo veo muy igualado. Si es capaz de ofrecer el nivel de la primera vuelta y las últimas jornadas tienen opciones, pero creo que está todo muy igualado. Lo más difícil es volver a ser campeón. Es muy difícil seguir motivando cuando ya has ganado. Es una incertidumbre lo que va a ofrecer el Barcelona sin Messi. En el Real Madrid la clave es la ilusión. Hay que tocar la tecla indicada para que el equipo siga teniendo hambre y sea regular”.