Marta Canals, ginecóloga: "Diez años antes de la menopausia termina la edad reproductiva"

Hace algo más de una semana leíamos en ‘El País’ el siguiente titular: “La genética de la menopausia, al descubierto“. En el artículo se explicaba cómo a través de la identificación de 290 mutaciones se podría llegar a saber cuándo se van a agotar los óvulos e incluso retrasar la edad de la menopausia. Además de lo interesante del asunto resultó llamativo leer la palabra prohibida, “menopausia”, entre las páginas del diario.

Para Marta Canals, ginecóloga especialista en menopausia está claro: “No se habla de ello en los medios. En las familias tampoco, como antes ocurría con la regla. En cuanto las influencers lleguen a tener la menopausia se hará trending topic”, ironiza.

Mientras la esperanza de vida de las mujeres sigue creciendo y se sitúa en los 82 años, la edad de la menopausia se mantiene inalterable en los 50-52 años de media. Si a esto le sumamos, que “10 años antes de la menopausia termina la edad reproductiva”, informa la ginecóloga, y que cada vez se retrasa más la maternidad sea por cuestión de estudios, trabajo o falta de emancipación. Tenemos como resultado que sea muy probable que las mujeres cuando quieran quedarse embarazas no puedan por una cuestión biológica. Por ese motivo la doctora manda el siguiente consejo: “Si no vas a tener hijos antes de los 35 años congela óvulos”.

Según los estudios, por el momento no es posible modificar la edad de la menopausia, pero es probable que en un futuro se puedan modificar esos genes. La ginecóloga señala que ya hay ciertos factores que permiten intuir la edad aproximada, como “la edad de la menopausia de la madre, sobre todo en casos de menopausia precoz”. Pero a través de un mapeo genético “nos ayudaría a planificar el embarazo”, afirma. Y el poder modificarlo sería muy útil para mujeres que tienen menopausia precoz o mujeres que "padecen un cáncer, justo en la edad reproductiva, luego lo superan y quieren tener hijos".

"La menopausia es una etapa de cambio"

“Algunas mujeres lo llevan muy mal y para otras es una bendición”, cuenta Canals que esta perspectiva depende en gran medida de los síntomas que van desde los sofocos, al aumento de peso o dolores articulares… Pero también tiene un gran beneficio: el fin de la regla, que para algunas mujeres puede llegar a ser una autentica pesadilla: sangrados abundantes que producen anemia o dolores incapacitantes mensualmente.

Pero ¿Cuánto sabemos realmente de la menopausia? ¿Es cierto, lo de la bajada de libido o es un mito?

Tal y como nos cuenta la doctora, “hay mujeres que sufren una importante bajada en la libido debido a la bajada de estrógenos y la sequedad vaginal”. Aunque explica que para todo ello hay solución: “la sequedad con cremas hidratantes, lubricantes, tratamientos e incluso con láser y la falta de libido con suplementos”. Pero no solo hay solución para este asunto, si no para paliar los síntomas de la menopausia: “Los ginecólogos podemos asesorar, dar tratamientos hormonales, suplementos o consejos”, explica Canals que destaca la práctica del yoga para mejorar algunos síntomas. “El yoga ayuda a mantener a raya el estrés y, por lo tanto, ayuda a no tener sofocos”, recomienda la doctora.