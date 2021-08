"Es mentira": la respuesta de Míchel a lo que dijo Florentino en los audios filtrados a 'El Confidencial'

El pasado 13 de julio, 'El Confidencial' publicó unos audios de conversaciones privadas de Florentino Pérez, las cuales fueron grabadas sin el consentimiento del presidente del Real Madrid.

En uno de esos audios, Florentino aseguraba que Míchel echó del Real Madrid Castilla a Juan Mata para poner a su hijo (Adrián), el cual, según Florentino Pérez, era una "estafa".

El propio Míchel se pasó este miércoles por 'El Larguero' y contestó a lo mencionado por Florentino en ese audio. "Si algún día me encuentro con Florentino Pérez, no con el presidente del Real Madrid, le daré mi opinión con toda educación y todo el respeto de la opinión que tiene él de mí y yo de él. Pero no me afecta, no me afecta en absoluto. No me afecta. Entiendo también que es una situación, curiosa, impropia y un poco indiscreta. No sé si habló como Florentino Pérez o como presidente del Real Madrid, eso es siempre difícil de discernir".

Además, dejó claro que eso que dijo Florentino era falso. "Por cierto, eso es mentira. Eso fue mentira por que los dos compartieron equipo y los dos salieron con los mismos partidos jugados, creo que Mata más partidos jugados, y los dos salieron a la vez, en distintas circunstancias, pero a la vez".