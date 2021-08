Simone Biles, Andrés Iniesta, Alex Abrines y Naomi Osaka son solo algunos de los grandes nombres del deporte que han hablado públicamente sus problemas de salud mental. Antoni Daimiel, Santi Abad -exjugador de baloncesto que sufrió depresión- y Joseba Del Carmen -coach de deportistas-, pasaron por El Larguero para charlar sobre el tabú de la salud mental en el deporte.

Antoni Daimiel: "No cabe duda que el COVID y la pandemia ha puesto en solfa este asunto de la salud mental. Hay estadísticas por ahí que dicen que se ha incrementado el número de pacientes en general damnificados en el deporte. Seguramente la preparación en solitario y la búsqueda de equilibrios en las relaciones afecta mucho al deportista de élite".

"Se habla mucho de que esta gente, de su ejemplo, de estos problemas, de estas patologías relativas a la salud mentales... Como aprendizaje, como modelo para gente muy joven que puede tener estos problemas".

"Ganar a toda costa pasa a ser una cultura errática, impropia de estos tiempos. Es tan importante ganar como preservar la salud y el futuro de los jóvenes que quieren practicar el deporte".

"Todo se puede entrenar, todo músculo, membrana... se puede fortalecer. Y esto es importantísimo para estar en la condición ideal para practicar el deporte, sino para mejorar deportivamente hablando".

"No puedo imaginar cómo me hubiesen afectado las redes sociales"

Santi Abad, exjugador de baloncesto, sufrió una depresión grave y afirmó que el "baloncesto le arruinó la vida".

"Como personas públicas, están dando información sobre una realidad que es esta enfermedad. A mí se me ocurrió hace dos años publicarlo en un medio de prensa escrita. Y debía hacerlo porque ya había sufrido mucho y durante mucho tiempo este problema. Y no era la persona más famosa conocida en este momento. Pero había sido un deportista y quería juntar las dos cosas: el deporte y la enfermedad".

"Es evidente que las redes sociales multiplican el problema. Es que es exagerado lo que ve, el daño que pueden hacer cuando como deportista o como persona pública te expones".

"En mi época no había redes sociales. Yo, como deportista, -ya había una opinión entre el mundo de baloncesto sobre mí- no puedo imaginar lo que me hubiese afectado lo que hubiese pasado con mi vida".

"Hace falta una institución. Yo tuve una época de silencio. Es una enfermedad de silencio: el miedo, el decir que tienes ese problema, bajar de peso, no tener equipo, sentirte culpable... En ese momento no había un respaldo".

"A mí la presión me paralizaba. No significa que eso fuese la causa de mi problema o. A mí la presión me ponía muy nervioso. Recuerdo perfectamente los primeros cinco minutos al empezar los partidos. Me producía una ansiedad a la cual yo no estaba preparado. Siempre estaba con esa tensión mía inherente, propia en mí. Era asustadizo, miedoso. Tenía una ansiedad y pensaba que nadie me podía ayudar".

"La enfermedad puede llegar, pero se puede anticipar"

Joseba Del Carmen: "Lo más importante es naturalizar lo que está sucediendo. No pasa nada por contarlo. Yo felicito a todos los deportistas: el deporte es un ejemplo para la vida. Y yo creo que al final es algo que necesitamos todo el todo de una forma u otra".

"¿Si la salud mental es tabú en el deporte? Lo están trabajando día a día. Hay que prepararse para ello y hay que ver cómo uno se siente. No pasa nada por sentir lo que sienten y expresarlo. Y no puede hacerlo".

"Hay que prever un poco, hay que anticiparse a esas situaciones. Está claro que la enfermedad y la patología puede llegar en un momento determinado, pero se puede anticipar".