Abreu, sobre Simeone: "De él aprendes manejo de grupo... Como vives, trabajas. Y como entrenas, juegas"

Sebastián 'El Loco' Abreu deja el fútbol profesional después de pasar por 31 equipos, durante 26 temporadas y marcar 432 goles oficiales. El jugador uruguayo pasó por El Larguero para repasar los mejores momentos de su carrera deportiva.

"Dejé de ser profesional porque Juanma Lillo lo decía "cuando el entrenador ganaba al futbolista, había que cambiar de etapa. Ahora a abrirle la puerta a esta nueva etapa", comenzó a explicar.

"Hace dos meses tomé la decisión de poder terminar en cancha, entendiendo que el entrenador estaba pidiendo paso. Las lesiones casi no existieron, eso ayudó a poder mantener mi forma física. Y poder adaptarte a los cambios de tecnología. Y la pasión, sin pasión no se puede hacer nada en la vida: ni arquitecto, ni abogado, ni periodista...", añadió.

"Tenía dos opciones: abrir el libro de poesía o la realidad. El Abreu entrenador dependerá de la materia prima, el futbolista. Dependiendo de eso podré desarrollar un buen trabajo", explicó.

"La tecnología ha invadido al fútbol, y no está mal. Todos los complementos son importantísimos. Pero hay algo indispensable: el manejo de grupo. Los entrenadores con los que me identifico saben llevar el grupo, cada uno con su forma. Se compra la tecnología, pero se deja de lado la parte humana".

"¿Simeone? Como vives, trabajas. Y como entrenas, juegas"

Sobre Diego Pablo Simeone, Abreu fue contundente: "En un entrenamiento del Atlético se aprende, sobre todo del manejo de grupo. Cómo Simeone se entrega, el manejo de grupo... Como vives, trabajas. Y como entrenas, juegas. Se ve con el Atlético: un equipo intenso que no deja al rival", explicó.

Sobre elegir a tres jugadores con los que haya coincidido, el exjugador no pudo decantarse. "Por mis compañeros soy un bendecido. SI tengo que elegir solo tres se me complica. El título más grande que se saca del fútbol es el aspecto humano. Cuando dicen que es fácil jugar con los fenómenos, no es fácil. Ellos van dos segundos más rápido. Ese trabajo de pensar previamente de que les llegue la pelota, es muy complejo. Pero el que no se adapta no puede jugar con esos fenómenos", explicó.

"Los clubes empiezan en infantiles con metodologías tácticas similares al fútbol profesional. Se ha perdido la impronta. Lo que tiene Sudamérica es que esto no ha llegado de la manera en Europa: todavía hay campitos", dijo sobre el fútbol moderno.

"¿Suárez? No le den por muerto porque se van a tener que meter el micrófono por otro lugar"

Sobre su relación personal con Luis Suárez, que es padrino de uno de sus dos gemelos, Abreu explicó que: "La relación arranca del 2004, en Nacional, cuando él asciende al primer equipo. A partir de ahí generamos el vínculo. Se dio el vínculo de 'padre futbolístico' que se fue reafirmando con el tiempo, hasta el punto de ser padrino de uno de mis gemelos".

"Todos ven al futbolista, pero cuando conoces a la persona sabes el león herido que tiene dentro. Siempre digo, 'no le den por muerto porque se van a tener que meter el micrófono por otro lugar'. La prueba fue el año pasado: salir del Barça al Atlético de Madrid. Al principio decían 'no le va a dar' pero luego ganó una liga. Disfruté esa liga del Atlético por él".

Sobre su ya famoso gol fallado a puerta vacía ante River Plate, el exjugador dijo que: "No me molesta, pero era incoherente me decían que me compró La Coruña. Tienes que ser muy boludo para que alguien te compre por eso. Me quedo con una frase de Diego, que me dijo: 'No importa de qué hablen, lo importante es que hablen'".