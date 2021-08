Félix Bolaños: "Se me hace difícil que en esto haya la más mínima diferencia entre el Gobierno y la oposición"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de telefonear este jueves a los principales portavoces parlamentarios para explicarles el operativo desplegado para el traslado a España desde Afganistán de personal diplomático y afganos colaboradores, así como "de la situación de las actuaciones que se han llevado a cabo".

Bolaños coordina el grupo de trabajo interministerial que se encarga del operativo para acoger a los españoles y afganos, así como a sus familias, tanto de España como de la UE. Este jueves ha sido entrevistado en 'Hora 25' y ha confirmado que el Gobierno no trabaja con listas cerradas de personas a las que evacuar, sino que son flexibles. "No hemos podido contactar con todos los colaboradores", ha dicho Bolaños, quien ha pedido sentido de Estado a la oposición con este tema. Así ha sido la entrevista:

Esta mañana hemos tenido la primera reunión entre ministros y hemos hablado del operativo y de las cuestiones que nos preocupan en la evacuación de españoles y colaboradores afganos. Esperamos que en los plazos más breves puedan ser evacuados. Estamos muy preocupados y estamos en vilo. El número de personas no se la puedo confirmar. La situación es muy compleja en le aeropuerto. Es desesperante y angustiosa. Queremos evacuar a cuantas más personas mejor, queremos evacuar a todos los colabores con el contingente español y con el de la UE pero no está siendo fácil contactar con ellos y no está siendo fácil que nos digan todas las personas de su familia. Ojalá podamos evacuar a cuantas más personas posibles y en un plazo corto.

Es un grupo de trabajo con los ministerios que tenemos competencias en el operativo o que estamos dando colaboración. El anuncio de ayer y la convocatoria de hoy están las personas que podían aportar algo y por eso está la vicepresidenta segunda y ministra, Yolanda Díaz.

Tenemos cuatro aviones militares sobre el terreno entre Dubái y Kabul. Es difícil hacer una precisión con rigor. La situación es desesperada y lo que estamos haciendo con la mayor velocidad posible es intentar evacuar a cuantas más personas mejor. España siempre ha sido un país solidario y lo está demostrando en esta crisis humanitaria. No es previsible que se resuelva esto en los próximos días.

Hay un contingente español que garantiza la seguridad. Hay tropas que intentan garantizar la seguridad en el aeropuerto. De momento es una zona segura y los problemas se está suscitando en los exteriores. Muchas personas quieren acceder presas de la desesperación y esa desesperación que hay que comprender lleva a que donde están las complicaciones es fuera.

Es un problema común de todos los países. En España, a través de un acuerdo con la UE, somos el 'hub' de Europa. Recibimos a los colaboradores y ponemos a disposición de la UE nuestro 'hub' para todos los países.

La capital está controlada por los talibanes y nosotros, la comunidad internacional, donde tenemos los efectivos es en los alrededores y en el perímetro del aeropuerto. Se está intentando garantizar un corredor seguro para que las personas puedan llegar, pero es difícil y lo estamos haciendo junto a nuestros socios.

No con todo se debe hacer política y no con todo se debe hacer crítica. La política exterior siempre ha sido asunto de estado. Esto es una crisis humanitaria. El 'hub' español recibe a todos los evacuados de la UE. Se me hace difícil que haya la más mínima diferencia entre el Gobierno y la oposición. Me resulta muy extraño que la oposición pueda criticar. Lo único que podemos hacer es pedir sentido de estado. Explicaciones estamos dando, Esta tarde he hablando con todos los portavoces parlamentarios. Esto es una materia humanitaria. No se nos puede decir que no estamos dando explicaciones. Lo prioritario es afrontar la crisis humanitaria.

Todas las decisiones están sujetas a lo que dicen los tribunales. Siempre en beneficio del menor para reestablecer su vida personal. Las decisiones que se han tomado siempre entre el Estado y Ceuta han sido encaminadas para beneficiar a los menores. Los tribunales por supuesto que pueden tomar decisiones, de hecho hay una suspensión cautelar de las repatriaciones. El Gobierno está absolutamente convencido que lo que ha hecho es conforme al derecho. Se ha aplicado un acuerdo con Marruecos, se han tomado garantías y se han adoptado garantías que está diseñado precisamente para casos como este. Por supuesto lo que digan los tribunales lo acataremos.