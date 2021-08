Mesa redonda de Sanidad Pública: "Los enfermeros hemos pasado del miedo a la frustración"

Alberto Luque, enfermero de emergencias en la UVI móvil de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), lamenta que, año y medio después del inicio de la pandemia, parte de la sociedad no haya tomado conciencia clara del peligro del coronavirus: "Después de varias olas, los sanitarios hemos pasado del miedo a la rabia y a la frustración".

Luque asegura que incluso ha recibido amenazas e insultos. "Después de los 'resistiré' y los aplausos estamos asistiendo a un 'eres un asesino' por defender la vacuna. A mí me ha pasado en Instagram por defender que mis hijos se vacunen". Asegura que aunque ha aumentado la visibilidad de los profesionales de la enfermería no se ha materializado en un reconocimiento social y laboral. "Si desde 2008 se han ido fuera de España más de 15.000 enfermeras es que algo estamos haciendo mal".

Para este enfermero de ambulancia de emergencias, que ha visto morir "a tres compañeros y amigos", no ha remitido la carga de trabajo porque, además del aumento de accidentes de tráfico, se están empezando a notar los efectos de las patologías postcovid.

"Hemos notado que la población está más irascible"

Adolfina Hervás, enfermera de pediatría en el Centro de Salud de La Flota-Vista Alegre, en Murcia, siente que la población ha reconocido el trabajo de los sanitarios pero entiende que no servirá de nada "si no se mantienen las plantillas" que se han reforzado durante la pandemia porque "si la atención primaria va bien, no saturamos las Urgencias ni los hospitales".

No obstante, Hervás ha notado un cambio de actitud en parte de los pacientes. Hay un ambiente "más irascible" entre los pacientes por las colas para tener el pasaporte covid o por las esperas para ser atendidos en otras áreas.

"El próximo reto es la especialización en Enfermería"

Concha González, enfermera supervisora del área de Urología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid asegura que la pandemia ha dado "visibilidad" a las enfermeras y que, en cierta medida, ha aumentado su reconocimiento. "Sacamos fuerzas donde pensábamos que no las teníamos", recalca. Y aunque hacer frente al coronavirus "ha sido un trabajo en equipo, de todos los profesionales", entiende que hay que dar más pasos a favor de la especialización de la Enfermería porque la reinvención que han hecho durante la pandemia ha sido vital. "El reto", subraya, es avanzar hacia enfermeras y enfermeros "especialistas".