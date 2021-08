Juan Jesús Vivas: "Si la justicia dice que los retornos no se están haciendo bien, hay que buscar opciones"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pasado esta mañana por micrófonos de la Cadena SER. Las repatriaciones de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos se mantendrán paralizadas hasta que no exista un pronunciamiento judicial sobre el proceso de retorno que se inició el pasado viernes y que sigue centrando la polémica política.

"Los principios básico de la legislación española se están cumpliendo. En cuando al Reglamento de la ley de Extranjería es tan arduo y dilatado que no puede aplicarse en una situación de estas características".

"Confiamos en la justicia española y su independencia y acataremos las resoluciones que adopte en esta controversia que plantea".

"La situación es discutible si no, no estaría sometida al ámbito jurisdiccional. Se está atendiendo a las necesidades del menor. Ceuta está desbordada, lleva tres meses con 1.000 menores en situaciones de precariedad. No se puede pretender que es Ceuta soporte esta presión".

"La experiencia nos dice que desde el Reglamento de la ley de Extranjería ningún menor ha sido devuelto a Marreucos. Si la justicia dice que los retornos no se están haciendo de la manera adecuada, tendremos que ver qué solución adoptar. Ha sido acertado la activación de este acuerdo. Y el tiempo se agota".

"No he tenido la percepción de que el Gobierno central ponía toda la responsabilidad en Ceuta. Las gestiones del Gobierno con Marruecos se pusieron en marcha. Se activó ese protocolo. La acción ha sido conjunta y coordinada".

La situación de los menores en Ceuta

El plazo de 72 horas fijado cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta con el que se paralizaban las repatriaciones tenía como objetivo recabar toda la información solicitada a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía sobre el proceso iniciado.

Ahora el juez deberá estudiar la documentación y dictar una resolución. Hasta que no llegue ese pronunciamiento, Ceuta mantendrá en suspenso el retorno de menores.

Un proceso sobre que el miércoles la Audiencia Nacional también se pronunció al rechazar la suspensión cautelar de las repatriaciones de menores no acompañados que en esta instancia había pedido la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

La ONG había presentado un recurso contra la comunicación que la Secretaría de Estado de Seguridad remitió el pasado 10 de agosto a la Delegación del Gobierno de Ceuta para que aplicara el acuerdo de retorno de menores a Marruecos de 2007 porque, en su opinión, "estaban bajo la tutela del Estado español", que está "incumpliendo la normativa tanto nacional como internacional".

Interior envió a la Audiencia dicho documento acompañado de un escrito en el que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, afirma que no se dio ninguna orden ni instrucción para emprender las devoluciones que asumió el gobierno ceutí, tan solo se limitó a rogar que se procediera a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos.

Con las alegaciones de Interior y el escrito que envió a Ceuta, la Audiencia sí se declaró competente para resolver el recurso de la ONG, echando por tierra la tesis del departamento de Fernando Grande-Marlaska de que "no existe acto o instrucción del Ministerio que pueda ser recurrido ante la Audiencia", ya que su escrito solo fue un "ruego".