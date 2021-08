Edurne, sobre Eurovisión: "Me sentí feliz, plena y satisfecha. No me quedé con ninguna espinita"

La Ventana de la música ha empezado sus primeros acordes con ‘I will always love you’. “La de Withney es una de las mejores voces que he escuchado”. Con 9 años la grabó en un cassette y se presentó con ella para su primer casting. La idea era formar parte del grupo infantil ‘Trastos’. Eran tres chicos y tres chicas y para ella fue una etapa inolvidable: “Empezó como un juego, pero al subirme al escenario me di cuenta de que quería trabajar por ello. No puedo ni describir la sensación que tenía, pero era una locura”.

Eso le marcó: “De niño lo ves todo muy idílico. Nos llevábamos muy bien entre nosotros y nuestros padres nos cuidaban mucho, era muy divertido. Íbamos por toda España. Era una época muy bonita”. Con el tiempo, reconoce que han ido perdiendo el contacto, pero le gustaría rencontrarse con ellos algún día.

Sus inicios en Operación Triunfo

Para recordar su época de Operación Triunfo no existe mejor canción que ‘Theseboots are madeforwalking’ de Nancy Sinatra. Ella no fue en su momento consciente de la repercusión que tendría. Incluso le regalaban botas de cowboy. El primer momento de impacto en el que descubrió que era famosa fue cuando al salir de la academia se dirigió al aeropuerto: “Me impactó que todo el mundo lo supiera todo de mí”. Fue un cambio brutal, “que me dio un poco de vértigo”. Por supuesto, contaba con su pilar más importante para ella, su familia. Toda esta aventura comenzó en un casting en Madrid, el que cantó a Cristina Aguilera. “Vi tanta gente, que dije que sea lo que tenga que pasar”.

Beyoncé es una de sus artistas preferidas, por su creatividad, su voz y por cómo ha ido avanzando: “haga lo que haga es todo brillante”. Cuando interpretó ‘Crazy in love’ en 'Tu Cara me suena' descubrió que “era capaz de hacer otras cosas”.

‘La chica yeye’ de “la gran Concha Velasco” era su canción insignia para cantarla en el karaoke de los amigos de sus padres: “debe ser la primera canción que canté en la vida”. Su padre la obligaba a cantarla y era la canción que le servía para romper el hielo.

El trabajo duro de más de cinco meses se materializó en Eurovisión

Esta niña terminaría representando a España en Eurovisión con la canción de ‘Amanecer’. Supuso casi cinco meses de trabajo duro: “Pero es un orgullo decir que has representado a tu país”. Fue una experiencia que le marcó porque pudo compartir música y cultura en Viena con otros artistas que presentaron “temazos” ya que aquel año hubo “un nivelón espectacular”. Recibió algunas críticas que le sirvieron para curtir su piel, para ignorar aquellos comentarios que no aportan nada. Se sintió muy arropada por un grupo de españoles que se encontraban en primera fila: “yo decía bueno tengo ahí mi gente”. Cuando terminó, se sintió que había hecho lo que tenía que hacer: "Me sentí feliz, plena y satisfecha. No me quedé con ninguna espinita".

La canción de ‘Twist and shout’ de los Beatles le recuerda a su padre. El grupo británico “marcó una época” e influenciaron a muchos artistas. “Ahora que estoy en Manchester, en Liverpool, hay un museo de ellos al que he ido cuatro veces”. Por otro lado, ‘A la sombra de un león’ de Ana Belén le hace tener presente a su madre. Su parte preferida es el final de la canción.

Pero las canciones que le hacen evocar a su familia no terminan ahí.’ Sweet Child Oh Mine’ de Guns N' Roses, es la canción que elige para su hermano “el rockero de la familia”. Le hizo descubrir muchas cosas muy interesantes y no tan populares. Le encantó la actuación que hizo Edurne en `Tu cara me suena’: “Mi hermano feliz de verme con barba, para mí fue un shock, pero tenía lo suyo”.

‘Crazy’ de Gnarls Barkley marcó su etapa en la que se fue a Londres para estudiar inglés y sus acordes de fondo le permitían: “Ir andando por la calle al ritmo, tipo videoclip”. Ya volviendo, a España, tuvo la suerte de ver a P!nk en concierto, una de sus artistas clave. Ha compartido la canción de ‘Raise your glass’, por su “ritmo cañero”.

Para terminar, ha escogido uno de los temas más especiales de toda la carrera. Su último disco, 'Catarsis', le permitió una libertad creativa absoluta y en él aparece una pequeña joya, dedicada a su pareja, con la que tanto ha compartido “me apetecía regalarle algo así después de tantos años”. Ni siquiera la distancia ha podido separarlos, porque donde hay amor, nada más importa.