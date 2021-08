Fabrizio Romano: "Con el tema Mbappé va a ser una semana de locos, está claro que el Real Madrid lo intentará"

El periodista italiano Fabrizio Romano pasó por El Larguero para conceder una entrevista en la que explicó cómo es la vida de un periodista tan influyente como él. El de Nápoles cuenta con 4,5 millones de seguidores en Twitter y es el encargado de publicar la información de miles de fichajes. Además, nos dio su opinión a cerca de los fichajes que se pueden producir antes del cierre de mercado.

¿Cómo es ser el periodista deportivo del momento?

"Solo tengo un móvil, pero lo tengo que cargar 6 o 7 veces al día. El WhatsApp es una locura total. En momento de fichajes no duermo más de 5 horas. Cuando acaba es completamente diferente".

Las 19 horas restantes en que estás ocupado

"Estar con mi móvil llamando gente y buscando las noticias. Después manejar como difundir la noticia porque me gusta tener el control, ya que no quiero que no haga Nadie nada con mi nombre. Una palabra puede cambiar todo".

¿Cuál fue tu primera noticia importante?

"Mauro icardi fue mi primer fichaje importante. Desde el Barcelona a la Sampdoria cuando yo tenía 18 años".

Mucha gente te tratará de engañar, ¿cuál es la clave para evitarlo?

"Eso pasa cada día que lo intentan. Lo más importante es estar correcto, no siempre ser el primero. En este periodo escribiré 40 o 50 tweets".

¿Cómo de importante es la relación con las fuentes?

"Es muy importante y el secreto para la gente que quiere hacer este trabajo es tener buena relación. Yo intento ser como un amigo con mis fuentes. Es muy importante la relación".

¿Por qué hablas en español tan bien?

"Me gusta hablar castellano y lo aprendí mirando cosas y escuchando El Larguero. Tengo muchos amigos argentinos en Milán y me gusta mucho".

Eres la viva imagen del periodismo moderno a través de redes sociales...

"Cuando he tenido la oportunidad de quedarme en Sky con un contrato definitivo he decidido hacer algo diferente. A mí me gustaba intentarlo como el método del mercado a través de las redes sociales".

En nada vacaciones...

"Una semana si me voy, pero siempre twiteando. Me es imposible estar sin estar conectado. Estoy 100% convencido de que me gusta el trabajo, pero no sé por cuántos años en este nivel. Es muy difícil estar siempre conectado".

¿Planeas noches sin dormir si finalmente Mbappé firma con el Madrid?

"Me pasó con el fichaje de Reguilón y no pude dormir. Con el tema Mbappé va a ser una semana de locos porque el Madrid no se va a quedar parado".

Tus sensaciones respecto al Real Madrid

"Mi intuición me dice que Mbappé se queda. En 2022 tendrá muchas chances de jugar en el Real Madrid. Creó que será el año que viene".

¿Algún otro gran fichaje?

"Algo sorprendente puede pasar porque todos están esperando. El otro grande nombre es el de Harry Kane. Creó que Mbappé y él serán los culebrones de la semana que viene".