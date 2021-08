Odegaard: "Casi todo lo que se ha dicho sobre mi salida del Real Madrid no es verdad"

Martin Odegaard pone fin a su relación con el Real Madrid después de seis años y medio. El jugador noruego abandona el club blanco y se ha hecho oficial su fichaje por el Arsenal, donde estuvo cedido en la pasada campaña.

Odegaard llegó a Madrid en 2015 donde fue jugador del Real Madrid 'B', posteriormente subió al primer equipo donde tan solo ha jugado un total de once encuentros. El noruego estuvo cedido en clubes como Heerenveen, Vitesse y Real Sociedad entre otros equipos.

"Tengo mis motivos y sé lo que es verdad"

El nuevo jugador del Arsenal se ha despedido de la afición del Real Madrid mediante un mensaje que ha publicado en su perfil de Instagram.

"Hace más de seis años firmé por el Real Madrid y cumplí un sueño. Vine con 16 años y he tenido la oportunidad de aprender de los mejores del mundo y de mis ídolos. He aprendido muchísimo y he disfrutado del camino. Estoy agradecido de todo lo que me ha pasado y de todo lo que he aprendido", comentó Odegaard.

El exjugador del Real Madrid también ha reconocido que sufrido una serie de altibajos durante su etapa como jugador blanco. "He pasado momentos buenos y momentos malos, como siempre en la vida y en el fútbol. Estos momentos me han mucho más fuerte y más preparado para lo que viene", señaló.

Para finalizar su despedida, el centrocampista ha querido puntualizar sobre el motivo de su salida dando un 'recado' a aquellos que le han criticado. "Estos días se ha hablado mucho sobre mí y los motivos de mi salida. Solo quiero decir que casi todo lo que se ha dicho no es verdad. Yo tengo mis motivos, yo sé lo que es la verdad y lo que ha pasado y por eso creo que es para lo mejor", finalizó.