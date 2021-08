Salud mental: banda sonora para una pandemia de tristeza y ansiedad

Quizá no nos habíamos dado cuenta, pero las señales estaban ahí: la salud mental es un tema recurrente en la música española y la pandemia de COVID-19 ha servido, además, para ampliar el repertorio.

El último disco de Love of Lesbian, por ejemplo, empezó a fraguarse a partir del suicidio de un amigo de Santi Balmes. Pero a veces, para exteriorizar la rabia y el dolor acumulado, hace falta tiempo. Eso es lo que le ha sucedido a Zahara, cuyo disco PUTA se ha convertido, sin duda, en uno de los más importantes del año.

La salud mental ha sido, durante décadas, un tabú, pero los millenials y, sobre todo, Generación Z han roto con esa absurda ley del silencio y le ha empezado a poner nombre (y banda sonora) a sus problemas de tristeza y ansiedad. Las chicas de Sandré cantan que están tristes a pesar de tenerlo todo y Monterrosa lamenta tener que vivir tomando cafeína por la mañana y Orfidal para dormir.

Pocas artistas expresan tan bien como Anier qué es la ansiedad, pero la confesión rimada de Kase.O sobre la depresión es uno de los temas más emocionantes de la música española contemporánea.

En algunos casos, como el de Bravo Fisher,! o Rusos Blancos, sorprende la divergencia entre la carga de la letra y el despiporre de la música. Pero la riqueza musical en relación a la salud mental es muy extensa y también se han ocupado de ello artistas como Rigoberta Bandini, Manel o Zoo.

ALASKA Y LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA

ÍÑIGO RENEDO

Mucho antes de que el concepto 'salud mental' estuviera en nuestro día a día, esta artista mezcló varios de sus ingredientes en los mayores 'hits' de los años ochenta.

La autoestima y la seguridad en uno mismo son las claves del éxito de Alaska.

Icono LGTBI por sus canciones y adalid del 'me da igual lo que digan de m´'… ya ha empezado a mirar con recelo a su alrededor y ha pensar en teorías de la conspiraciones por entrevistas televisivas.

Y aunque decía que nadie podía cambiarla… cierto es que Alaska cambió del postpunk al electropop. Extravagante y transgresora con bola de cristal, ha pasado de estar todo el día bailando en la movida a acabar sentada en 'Cine de barrio' y haciendo realities.

Sin caer en el olvido, con tantos peinados como grupos, pasó por Kaka de Luxe, Troglodita, Dinarama y ahora aterriza en Fangoria… y no sé qué me da que ya no suena igual.