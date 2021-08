Macrogranjas, la falsa solución a la España Vaciada

A raíz de los incendios forestales de este verano, y esta última semana, por el incendio de Ávila, se ha puesto encima de la mesa el debate sobre el cuidado del medio rural. La ganadería en extensivo se ha planteado como una posible solución a este tipo de catástrofes naturales. Sin embargo, este modelo, el del pastoreo, así como las pequeñas explotaciones en intensivo, están en crisis y cada vez más cerca de desaparecer.

Las macrogranjas proliferan en muchos lugares de España, especialmente en municipios de la España Vaciada. Aunque no hay una definición exacta de lo que es una macrogranja, se entiende cómo tal a los grandes recintos que recogen cientos y miles de animales. Las protestas por la construcción de este tipo de explotaciones han aumentado entre los vecinos de los municipios que están en contra de la instalación de macrogranjas.

Uno de estos pueblos es Noviercas, en la provincia de Soria. Existe un proyecto para la construcción de la macrogranja más grande de Europa. Son más de 23.000 vacas para la producción de leche. Desde la Asociación Hacendera, un movimiento vecinal que nace en este municipio, alertan sobre los peligros ecológicos y para el pueblo que puede suponer este proyecto. Además, defienden que este tipo de granjas no solo no favorecen a poblar la zona, si no que incentivan su despoblación: “Según el proyecto se crearían 150 puestos de trabajo, cifra que hay que poner en cuestión ya que las instalaciones están muy mecanizadas. Además, hay que tener en cuenta que los puestos que peligran, según COAG, son nada más y nada menos que 750”, afirma Miriam Tello, miembro de la asociación.

La problemática con las macrogranjas ha llegado a afectar a una de las denominaciones de origen más importantes del país. En la Ribera del Duero, las bodegas del municipio de La Aguilera están viendo peligrar sus viñas por el proyecto de construcción de una granja de 2.000 cerdos. Uno de los afectados es Jorge Monzón, enólogo y fundador de la bodega Dominio Del Águila. “Cualquier modificación que se hace al entorno de las cepas, y más de este tipo de industria, modifica completamente el sabor, el gusto y la capacidad de envejecimiento de los vinos”, expresa el enólogo. Monzón, defiende, además, que los estándares de calidad que exigen a su producto en la Unión Europea son muy elevados, y que la construcción de esta macrogranja pondría en peligro su exportación.

Debido a todos los aspectos negativos de las macrogranjas, asociaciones vecinales de toda España y las principales asociaciones ecologistas se han reunido en La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. El representante de Greenpeace de la campaña de agricultura, Luis Ferreirim, resume que los peligros ambientales de estas granjas son, principalmente, cuatro: la producción de gases de efecto invernadero, el uso del suelo, las emisiones de amoniaco y la contaminación del agua.