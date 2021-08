"Ya sabemos como es el orgullo del jeque, pero esa foto me parece una opción muy buena"

La Liga sigue su curso a la espera de ultimar retoques en las plantillas en los últimos días del mercado de fichajes y la opción de Kylian Mbappé permanece viva para el Real Madrid. El sueño blanco, aunque complejo, mantiene una pequeña vía en la que incluso podría jugar un papel diferencial Cristiano Ronaldo. Pese a las complejidades explicadas por Manu Carreño en El Larguero, el Sanedrín de exfutbolistas se frota las manos con las nuevas realidades que plasmaría este 'efecto dominó' en las negociaciones.

Álvaro Benito: "Siempre me había mostrado poco optimista al respecto. Sería la leche, ojalá se diera mañana. Sería un impulso para el madridismo y para la Liga, pero no creo que la cosa sea sencilla. Si el deseo del jugador se mantiene, como mal menor lo tendremos el año que viene", planteó.

Kiko Narváez: "Si se espera un año tampoco pasa nada", comentó, bromeando. "La operación no me parece del todo mala. No va a surgir porque ya sabemos como es el orgullo del jeque, pero esa foto de Cristiano, Neymar y Messi me parece una opción muy buena", puso sobre la mesa.

Raúl Ruiz: "A mí me gusta esa foto y el morbo de tener a Messi y Cristiano juntos. Ahora bien, si no viniese Cristiano entiendo al jeque, que quiere ir a por la Champions y no reforzar al Real Madrid", recogió.

El Sevilla, ¿candidato a la Liga?

Kiko Narváez: "El Sevilla tiene en el Atlético de Madrid un espejo para pensar en grandes logros. Son dos equipos pesimistas porque siempre están concentrados y no regalan absolutamente nada. Es el trabajo pendiente que tienen tanto Koeman como Ancelotti", avisó el exdelantero.

Álvaro Benito: "Madrid y Barça han estado dominando el fútbol europeo. Tenían los dos mejores equipos en esta última década y eso no lo vamos a volver a ver, encima con la fortuna de tener a los dos mejores jugadores del mundo en equipos rivales. Eso no se podía mantener, es una cuestión de que así es el fútbol y la vida. En una Liga a pocos puntos tiene todas las opciones el Sevilla, y yo este año espero mucha igualdad", amplió, asumiendo la nueva realidad.

Gustavo López: "Para mí va a ser una Liga muy igualada. Se fueron estrellas (Varane, Ramos, Messi...) y se fue algo de prestigio en cuanto a marketing. La calidad creo que tiene un punto menos porque lo estratégico y lo táctico han dado un paso más hacia adelante. Y lo físico ha dado un paso gigantesco. Cuesta muchísimo meterle mano a cualquier equipo y los de abajo vienen con un ritmo muy alto", prosiguió en este sentido.

El Atlético y sus opciones de revalidar título

Raúl Ruiz: "Al Sevilla lo veo como un claro candidato porque los demás han bajado. Al Atlético lo veo como claro favorito, pero el Sevilla también lleva una trayectoria muy buena con Lopetegui. El Madrid y el Barça ya no van a ser esos equipos que arrasen y dominen con facilidad", anticipó.

Álvaro Benito: "No pienso que el Atlético tenga mejor plantilla que Madrid y Barça. Parte con la ventaja de tener el GPS ya puesto porque el Cholo está ahí y mantienen a casi todo el equipo. El Madrid tiene que reconstruir otra vez y Carletto lo va a hacer, pero no en dos días. Y el Barça lo mismo, en la etapa post-Messi hay grandes incógnitas porque ocupaba un espacio sideral en este equipo. Por hombres, lo veo muy igualado", confesó el exmadridista desde su perspectiva.

Kiko Narváez: "Rafa Mir no era una de las prioridades, pero le tiraron los tejos. En una posible lesión de Luis Suárez se te pueden ir todas las opciones tanto en Liga como en Champions. Hay que traer a un jugador para darle la posibilidad de rotar y van a ir a por él", rescató, abriendo el tema de la necesidad de fichar a última hora.

Gustavo López: "Simeone se adapta a las circunstancias del mercado. Si a Luis Suárez hay que dosificarlo, necesita reforzarse con una referencia arriba", aseguró el argentino al respecto.

El Real Madrid de Ancelotti 2.0

Álvaro Benito: "Ancelotti es el más consciente de que el Real Madrid sí necesita orden para ser competitivo. Igual en otra época no. Tiene razón porque los tres goles del Levante son totalmente evitables. Se te van los puntos por errores defensivos que no debes cometer si quieres ser competitivo. Ese es el camino. El Real Madrid depende de todo lo que pase cuando no tienen la pelota. Si es aplicado, aspirará a cualquier cosa", desveló, antes de comparar la versión que está por venir con la que presentó el equipo de mano de Zinedine Zidane.

"Tendrá más similitudes que diferencias. El equipo prácticamente es el mismo salvo las dos bajas atrás. La idea del Real Madrid es siempre la misma y simplificándolo mucho es ir siempre al ataque. Debe ir a buscar al rival a su campo, progresar con el balón a través de Kroos y Modric e incorporar muchos futbolistas a campo rival", adelantó el exjugador en vistas al sentido táctico aplicado con el trueque en el banquillo.