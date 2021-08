El Real Madrid ha protagonizado el gran paso de la jornada del mercado de fichajes al poner sobre la mesa una primera oferta por Kylian Mbappé de 160 millones de euros. A la espera de conocer las siguientes fases de la negociación que ha emprendido Florentino Pérez con el Paris Saint-Germain, el Sanedrín se muestra expectante en El Larguero de cara a una semana en la que tendrán que decidirse las negociaciones.

Antonio Romero: "Me parece razonable que el Real Madrid tenga que ir hasta la última consecuencia. 160 millones es un pastizal por un jugador que a partir de enero puede venir gratis. Si lo rechazan, creo que el Madrid debería sopesar mucho si subir", afirma el narrador de los partidos del conjunto blanco desde su perspectiva.

Mario Torrejón: "No pongo la mano en el fuego por nada. Con los días que tienes por delante ahora, periodistas, aficionados y todo el entorno dirán 'ofrece más'. ¿Por qué se hace hoy y no dentro de unos días? Es la pregunta que no sé contestar. Si preguntas ahora dicen que no habrá más ofertas", admitió el periodista, apoyándose en la postura desde las oficinas merengues.

"La operación ha entrado en la 'zona Florentino'"

Julio Pulido: "En caso de que sea cierto que el PSG ha rechazado la oferta de 160 millones, ¿el Madrid está dispuesto a dar un paso más? Si no es así, la historia se cierra en las próximas horas. La operación ha entrado en la 'zona Florentino' y me cuesta creer que la haya iniciado para perderla, sabiendo que tiene más posibilidades de perderla que de ganarla", indicó.

📻 SANEDRÍN ESPECIAL



‼️💶 El Real Madrid presenta su primera oferta por Mbappé



🗣️ JULIO PULIDO: "los madridistas se están preguntando ahora que, si como dice @Le_Parisien han rechazado la oferta, ¿el Real Madrid está dispuesto a aumentar la oferta?"https://t.co/JH4V8TFnOX — El Larguero (@ellarguero) August 24, 2021

Javi Herráez: "Mbappé da un paso diciéndole al PSG 'no solo no renuevo contigo, sino que el Real Madrid presenta públicamente una oferta'", añadió en antena.

Mario Torrejón: "Mbappé ha hecho todo lo que tenía que hacer en silencio. Hay otra cosa más, el Real Madrid no firma jugadores gratis el 1 de enero sin haber ofrecido nada antes. No podrían seguir adelante con lo que en el Madrid se considera un feo detalle. Esa es la explicación de hoy, por cortesía ofrecer 160 millones de euros", explicó al respecto, contando con que el contrato del futbolista en París vence en unos meses.

Jordi Martí: "Tú le vas a pagar 160, pero el PSG no va a ver 160 porque forma parte del contrato de compraventa con el Mónaco, son 120. En términos contables, si le quito también los 'cuarentaypico' de amortización se quedan en 75 millones", desgranó, echando cuentas en base a las cifras anunciadas.

"Puede que el silencio de Mbappé no sea suficiente"

Antón Meana: "Ahora le toca Mbappé. Le han puesto una oferta formal por él a su club. Esto no va de rechazarlos porque sí, tendrán que negociar. Puede que el silencio de Mbappé no sea suficiente. En Francia es más importante él que el Paris Saint-Germain", avanzó en directo, reclamando un giro de guion.

📻 SANEDRÍN ESPECIAL



‼️💶 El Real Madrid presenta su primera oferta por Mbappé



🗣️ @AntonMeana: "Falta una semana y han puesto sobre la mesa una oferta formal a su club. Va a llegar un momento en el que el silencio de Mbappé no va a ser suficiente"https://t.co/JH4V8TFnOX — El Larguero (@ellarguero) August 24, 2021

Javi Herráez: "Es francés y es el presente y futuro de la selección en muchos años. Si ahora Mbappé dice públicamente 'me quiero ir' y te quedas...", alertó.

Julio Pulido: "Para mí esta es la clave si se da la operación. Si no lo vende este año, el que va a quedar señalado como el que se quiso ir del PSG va a ser Mbappé. Si este año se marcha es porque el jeque lo ha querido vender, y eso de cara a la opinión pública francesa es muy importante", repasó, recogiendo el interrogante.

Antonio Romero: "Pedirle a Mbappé que haga un gesto público... Creo que ya está hecho. Exigir que el siguiente paso sea que se ponga delante de un micrófono a decir 'me quiero ir al Real Madrid' creo que es exigirle demasiado", manifestó, por contra.

Jordi Martí: "También se pierde la posibilidad de formar parte del mejor tridente de toda la historia. Un Messi-Neymar-Mbappé es muy bonito", apuntó, sacando a relucir uno de los grandes alicientes desde París.

"Si quisiera el 'megafotón', iría a por Cristiano"

Mario Torrejón: "Messi quiere los focos para él. Neymar se fue del Barça por eso. Y Mbappé, que es el más joven, también. Si quisiera tener el 'megafotón' y fuera el emir, iría a por Cristiano. Nadie juntó a Maradona y a Pelé, sería la primera vez en la historia que pasa eso. Con otro puede ser una foto espectacular, pero eso...", respondió, hablando de la lucha de egos en el vestuario.

📻 SANEDRÍN ESPECIAL



🤔🇵🇹 ¿Cristiano al PSG?



🗣️ @MarioTorrejon: "Si yo quisiera tener el \'megafotón\', iría a por Cristiano"https://t.co/JH4V8TFnOX — El Larguero (@ellarguero) August 24, 2021

Antonio Romero: "Me está pareciendo una subasta impropia de un jugador de época como Cristiano Ronaldo. Desde que se ha ido del Real Madrid no da una a derechas y creo que no se merece que en un verano como este de la sensación de que entra en cualquier subasta", opinó sobre este 'culebrón'.

Julio Pulido: "El responsable de este ridículo espantoso está siendo Cristiano Ronaldo, que no está sabiendo gestionar el final de su carrera", señaló.

Javi Herráez: "Se equivocó. Se fue a la Juve porque quería pagar menos impuestos", dejó caer sobre el portugués.

Jordi Martí: "A efectos de competencia, España compite en desventaja con Italia, Francia e Inglaterra", cerró el catalán, poniendo sobre la mesa el problema con las diferencias de fiscalidad.