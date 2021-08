Un desastre todo este proceso de devolución de menores a Marruecos

¿Quién va a asumir la responsabilidad de haber devuelto a Marruecos de forma presuntamente irregular a 55 menores? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de haber intentado devolver a nueve más incumpliendo de forma flagrante la ley? ¿Quién va a tener la valentía política de hacer eso que se espera que algunos hagan cuando les pillan? Sinceramene, pinta que nadie.

El ministro del Interior anda diciendo que esto no es cosa suya. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta anda defendiendo que donde esté un acuerdo entre dos países que se quite la ley. Ya lo dijimos en su día. Mal. Todo mal. Un desastre todo este proceso de devolución con el que se pretendía desahogar una ciudad que no ha contado con la mínima solidaridad territorial estos últimos meses. Ese es el problema original: el abandono de Ceuta o de Canarias, de los territorios que reciben y que atienden ahora a un mayor número de menores no acompañados.

No podemos presumir de corazón con la acogida de cientos de afganos si en la habitación de al lado tenemos a miles de menores no acompañados que ninguna comunidad quiere, que ningún gobierno desea atender. Pedro Sánchez recibe hoy en Moncloa a Juan Jesús Vivas. A ver si ellos dos consiguen lo que otros no han podido: encontrar una fómula que permita devolver a Marruecos a los menores que lo quieran o que sean reclamados por sus familias y liberar de la presión a esa ciudad de Ceuta con el reparto al resto de comunidades de aquellos que se vayan a quedar. Ceuta necesita ayuda y colaboración para gestionar esta crisis, pero tener prisa por llegar no siempre justifica un atajo. Y eso debería saberlo bien todo un juez.