Christian Lerch: "Espero que los niños pregunten qué paso durante la guerra"

Nos introducimos en una sala llena de pequeños cristales de colores que tintinean con una corriente de aire. Una habitación mágica donde un niño puede seguir fantaseando con temas inocentes, juegos y sentirse seguro. Así es 'La Sala de cristal', cinta del alemán Christian Lerch en la que Félix, su pequeño protagonista, puede evadirse de los horrores de la II Segunda Guerra Mundial, en la que se ambienta esta historia.

1945, Anna y su hijo Félix, de 11 años, tienen que huir de la bombardeada Múnich hacia el campo. Mientras que Anna sufre interpretando a una nacionalsocialista convencida, Félix se siente cada vez más seducido por la propaganda nazi y sus partidarios.

Esta película no retrata la violencia de la guerra, no hay crueldades explícitas y, aún así, podemos percibir esa lucha interna en Félix, al que da vida el joven Xari Wimbauer. "La cinta retrata el final de la contienda, no es cruel, pero de alguna manera podemos percibir la lucha que se desarrolla dentro, sobre todo, del personaje principal; una batalla en la que se debate entre los sentimientos hacia su padre y la ideología nazi que le absorbe", asegura Christian Lerch.

Igual que en España hay una pelea constante por parte de ciertos sectores para recuperar y reivindicar la memoria histórica, en Alemania ocurre algo parecido: "tenemos el ejemplo de toda la gente que está envejeciendo que cuando ocurrió eran niños. Esa generación nos dejará pronto, así que creo que es importante que las nuevas generaciones y los niños les pregunten a sus abuelos qué paso durante la guerra".

Christian Lerch es el director de esta cinta / Pirámide Films

Y para Lerch, escribir y dirigir películas sobre la historia es una manera de añadir valor a esta memoria. 'La sala de cristal' ha participado en numerosos certámenes cinematográficos y recibió el premio del público en la 23º edición del Festival de cine alemán. Es una fábula humanista una fábula humanista que no cae en el sentimentalismo, sino que pretende acercar la historia, precisamente a estas nuevas generaciones.