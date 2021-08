Rubén Sánchez, de Facua: "Competencia denuncia un fraude masivo y debe dar el nombre de las eléctricas"

La luz sigue batiendo su precio máximo y llega este jueves a los 122 euros por megavatio hora. Tras incrementarse un 5,2% respecto al precio marcado para hoy, la luz marcará este jueves un nuevo máximo histórico en el mercado mayorista, en los 122,76 euros por megavatio hora. Rubén Sánchez, secretario general de de FACUA, ha pasado esta mañana por los micrófonos de 'Hoy por hoy'.

"Va a ser el mes con la luz más cara de la historia, hasta ahora. No se puede cambiar un sistema de un día para otro, pero hay que hacer algo y tiempo les ha dado".

"Ya se podría hacer aprobar una nueva tarifa social para personas vulnerables. El bono social actual es poca cosa y habría que cambiarlo radicalmente".

"El bono social lo pagan las eléctricas y puede ser todo lo bajo que quiera el Gobierno. Que no espere un año para llevarlo a cabo, que lo anuncie ya".

Competencia denuncia que algunas eléctrica cobran de más

"Casi todas las compañías nos dan una oferta. Si en junio o julio vemos que la factura es otra y no nos lo han comunicado, hay que mirarlo. Lo que denuncia Competencia un fraude masivo y no tenemos noción de por qué Competencia oculta el nombre de las empresas investigadas. Ahora no es que esté investigando sino que es la conclusión de su investigación. Es inaceptable la opacidad de Competencia. Nos vamos a enterar y vamos a hacerlo público".

"Son precios inflados hasta un 30%. En el caso de Iberdrola, que no digo que sea esta una de las empresas porque no lo sabemos, entre junio y septiembre era de 11 por kilovatios y luego subió el precio. Un usuario medio estaría pagando 11 euros más antes de impuestos. En estos tres meses ya son 33 euros. Por lo tanto, deberían devolverle 33 euros".

¿Qué debe hacer el consumidor?

"Hay que mirar la factura, y ver qué nos estaban cobrando en mayo. Si la tarifa cambia en junio y julio y no ha habido comunicación del cambio, ahí está el fraude. Y siempre hay que reclamar".

Nuevo récord del precio de la luz

El precio de la luz vuelve a dispararse este jueves en el mercado mayorista y registrará un nuevo máximo histórico en los 122,76 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento de casi un 5,2% respecto al precio marcado para este miércoles, cuando ya se situaba tan solo un 0,5% por debajo del máximo marcado hasta ahora, que fue el pasado 13 de agosto, cuando el importe medio de la electricidad se situaba en los 117,29 euros / MWh.

Por tramos horarios, la variación será de apenas 10 euros / MWh, entre los momentos más baratos del día, que tendrán lugar entre las cinco y las seis de la madrugada y las doce y la una del mediodía, con un precio medio de 119,95 euros / MWh, y el más caro, que será entre las diez y las once de la noche, con un importe de 129,81 euros / MWh.