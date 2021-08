Rasha Rajab: "Los talibanes acabarán con las juezas de Afganistán"

En la Cadena SER hemos hablado con una juez siria que sufrió la persecución ideológica y de género en el régimen de Hafez al-Assad, por lo que tuvo que huir del país y permanece refugiada en Francia.

Atenta a la situación que viven las 270 mujeres juezas en Afganistán reconoce que, como le paso a ella, estarán escondidas temiendo ser ejecutadas y ansiosas por escapar del país.

Su testimonio personal de horrores y venganzas en Siria se refleja en la vida de las mujeres afganas que sufren la persecución del régimen talibán, en su doble condición: por ser mujeres y trabajadoras, nada menos que en la administración de justicia, secularmente ocupada por hombres.

Rasha Rajab recuerda por teléfono desde París, cómo tuvo que huir del país con sus hijos junto a otras diez personas después de ver como los extremistas del Islam destruían todo lo que tenia y asesinaban a sus vecinos. "Es un régimen que no reconoce la clemencia en absoluto y van a destruir todo lo que tenga que ver con la civilización".

¿Cuál es la situación de las mujeres juezas en Afganistán ahora?

No tengo comunicación directa con Afganistán, pero comprendo la situación en general porque creo que es la misma que la mía. Son profundamente desdichados. La situación de tener que abandonar el país... Nadie entiende nada. Estos 10 días son horribles. Escucho las noticias de cómo las personas se están yendo rápidamente solo con una maleta, es horrible.

¿Ha podido hablar con alguna compañera de profesión?

He perdido la comunicación con los jueces afganos. He hablado con jueces franceses, españoles, y algunos que viven en los Estados Unidos y también con otros jueces sirios refugiados como yo, en Suecia y en Alemania. Todos nos damos cuenta del peligro y de la situación urgente de nuestros colegas de Afganistán. Espero poder comunicarme con ellos pronto y si alguno llega a Francia me encantaría acogerlo porque entiendo su situación.

¿Cuáles son las noticias que recibe desde Afganistán sobre el colectivo de mujeres juezas?

Me entero de las noticias a través de la Asociación de mujeres juezas en América. Nos intercambiamos correos electrónicos e intentamos también hacer una colecta de dinero. Personalmente soy refugiada como los jueces afganos. Soy miembro de esta asociación y las mujeres juezas alrededor del mundo van a hacer cosas importantes, porque todos entendemos sus necesidades y ahora esperamos la llegada de nuestras colegas a Europa y América. Después habrá que hacer un trabajo serio.

El régimen talibán podría impedirlas de salir de casa e incluso podrían sufrir una venganza personal. Espero que tengan la posibilidad de huir con sus familias, porque estos grupos de talibanes son fanáticos y extremistas. No sé si van a permitir que las mujeres juezas puedan salir. Es peligroso, cruzamos los dedos y espero que puedan salir de allí. Desafortunadamente tengo correos pero no tengo respuesta. He intentado escribir mails pero no hay internet, están todos perdidos. La situación es horrible. Hasta ahora no he podido hablar con ellos.

¿Cómo se puede sobrevivir en este tipo de regímenes?

En Siria huimos de un régimen de dictadores pero no eran igual que los talibanes. Los talibanes son más rudos, son monstruos, son estrictos y duros. ¿Cómo sobrevivir? La única esperanza es huir. Luego ya intentaremos arreglar la situación, pero los que no puedan salir y se queden en Afganistán... Las organizaciones y los países van a pedir protegerlos.

¿Qué piensa sobre que se estén destruyendo los textos jurídicos?

Nos imaginamos muchas cosas de tal régimen y de tal grupo. Son contrarios a la civilización, destruyen los derechos porque tienen su propia ideología. Tienen sus propias ideas. Incluso en Siria, yo trabajaba fuera del control del régimen sirio, DAESH en la época, hacía lo mismo.

Van a destruir brutalmente los tribunales, todo lo que tenga que ver con las leyes. Los talibanes van a destruir todo lo que tenga que ver con la civilización.

¿Cómo se puede hacer justicia en un país con leyes islámicas?

Es la responsabilidad de los países conservar las leyes y los derechos humanos. No es algo individual. Escuché que los americanos se van el 31 de agosto. A partir de entonces, ya no hay esperanza para el pueblo afgano. Será una pena. Habrá necesariamente partidos que aseguren la seguridad y los derechos humanos.

¿Cómo fue su persecución por parte de los extremistas del Islam. ¿Cómo vivió su odisea hasta llegar a Francia?

Viví una masacre horrible en Siria. Los islamistas fueron contra el régimen sirio y estábamos en medio. Había una orden militar de matar a todas las personas por todas partes. Por suerte estaba con mis hijos y unas mujeres, no más de diez personas. Conozco la brutalidad de la guerra, conozco la situación y en primer lugar hace falta salir y luego la vida continuará. La vida debe continuar. Estaba con mi marido cuando el grupo islamista entró en la casa y lo destruyeron todo. Nuestra casa, nuestro coche, todo y obligaron a la gente a salir de sus casas y luego el régimen sirio los mató. No sé si habría acuerdos entre los dos.

¿Y los talibanes?

Los talibanes son otra cosa. Son fundamentalistas islámicos. No entiendo cómo interpretan la religión islámica. La religión pone en valor el factor humano, vivir y comunicar entre las personas. No entiendo cómo los talibanes dijeron que eran islámicos. No hay esperanza. No quiero ser pesimista pero la situación es negra, negra en Afganistán. La comunidad internacional debe intervenir. No podemos dejar que los talibanes controlen el país. No tienen la capacidad para hacer eso, no están organizados. Les falta lo principal. Antes de 2001, la situación era brutal en Afganistán y cuando América decidió irse en 2021... Los talibanes no pueden controlar un país como es debido.

¿Algo que añadir?

Me gustaría decir que los talibanes son un peligro real. No sé cómo los países pueden permitirle a los talibanes que controlen esta región del mundo. Porque afecta negativamente a todo el mundo. Me gusta decir que estoy entre los jueces que rechazaron trabajar con el régimen sirio.