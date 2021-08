Carvajal, emocionado tras volver de su lesión: "Fue un largo periodo no muy favorable en lo personal"

El Real Madrid se ha impuesto por 0-1 al Betis tras un gol de Dani Carvajal, que era titular por primera vez con el conjunto blanco desde las semifinales de Champions contra el Chelsea. Ha sido un año especialmente complicado para el lateral madrileño y ha vuelto a coger ritmo de competición de la mejor forma posible: con un gol que le da a su equipo los tres puntos.

Carvajal habló justo después del partido y habló sobre lo que supone para él anotar ese tanto después de su calvario personal con las lesiones. Además, también destacó la importancia de mantener la portería a cero y no quiso mojarse sobre el posible fichaje de Mbappé.

Satisfecho a nivel personal y también a nivel colectivo

Sobre la vuelta tras su lesión: "A un largo periodo en lo personal no muy favorable. A desatar esa ira y ese trabajo en la sombra que uno hace durante mucho tiempo para volver y estar bien. Se lo dedico a mi familia, que han estado en este año no muy bueno. Ojalá este gol signifique una buena racha".

Sobre la victoria frente al Betis: "Creo que hemos empezado muy bien en los primeros minutos y luego el equipo ha separado mucho las líneas y el Betis nos ha hecho sufrir. Veníamos de dos partidos con muchos goles a favor, pero también en contra y hoy la misión era mantener la portería a cero. En uno de nuestros zarpazos hemos conseguido marcar y es una victoria muy importante para irnos al parón con más tranquilidad".

Sobre la mejora del Real Madrid en la segunda mitad: "En el descanso, Ancelotti nos ha corregido tácticamente para hacer más daño al Betis para meterle más intensidad en la presión y que ellos no se encontrasen cómodos".

Sobre la titularidad de Miguel Gutiérrez: "Somos muchos jugadores de gran nivel. Tenemos bajas y al final hoy ha salido Miguel que ha hecho un gran partido, pero no podía más y yo me he reconvertido en lateral zurdo".

Sobre la posible llegada de Mbappé: "Como dijo el míster todo lo que refuerce la plantilla es bueno, así que a ver si puede reforzarnos porque es un grandísimo jugador".