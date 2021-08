Comandante Ureta: "Las 1.900 personas que hemos conseguido rescatar son 1.900 dramas"

El comandante español David Ureta, encargado de la evacuación de civiles desde Afganistán ha explicado en la SER los momentos de gran tensión que se vivieron y ha lamentado que ha habido gente a la que no ha sido posible sacar de Kabul.

"Las 1.900 personas que hemos conseguido rescatar son 1.900 dramas, cada uno individualizado", ha relatado el comandante del Ejército del Aire en una entrevista con Àngels Barceló en Hoy por Hoy.

"Se ha quedado gente fuera, no ha dado tiempo"

Ureta, que siente su misión como "cumplida", sí lamenta que al estar acotada por un límite temporal no ha dado tiempo a sacar a todos: "Debíamos sacar al mayor numero de personas y se ha quedado gente fuera, no ha dado tiempo".

Este militar explica cómo se realizaba el rescate de afganos en Kabul: "Una vez identificados en la distancia se les guiaba al punto más adecuado para llegar hasta ellos". "El primer contacto era visual, la embajada les enviaba códigos de identificación para poder identificarlos", ha contado.

También ha explicado que las personas a las que recibían en el aeropuerto "llegaban totalmente estresadas y en estado de shock": "Hasta hemos vivido sucesos bastante delicados, no eran capaces de saber si toda la familia estaba dentro, y eso era complicado para nosotros".

El caso desesperado de una mujer y su hijo

David Ureta ha relatado el caso desesperado de una mujer y su hijo: "Metimos a una mujer y a su hijo y no se dio cuenta que su marido y su hijo lactante no habían entrado. La vida del bebé corría peligro. Cuando lo supimos no lo dudamos y fuimos de nuevo al control para conseguir meterlo... al final los encontramos y eso nos dio un subidón de alegría, fue un aliciente para seguir trabajando".