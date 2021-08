El fotoperiodista Juan Carlos Quintero, desde el aeropuerto de Kabul: "Hay un silencio inusual"

Afganistán amanece este martes sin presencia de tropas internacionales por primera vez en 20 años. Chris Donahue ha sido el último soldado de EEUU en salir del país, en una instantánea simbólica que recorre el mundo. Las imágenes de una capital en ebullición mientras miles de afganos intentaban salir del país contrasta ahora con una calma forzada por la situación de incertidumbre ante la vuelta al poder de los talibanes. El fotoperiodista Juan Carlos Quintero continúa en Kabul para contar cómo es la vida ahora sobre el terreno. En 'Hoy por hoy' y desde el aeropuerto de la capital ha explicado que reina un "silencio inusual" en el ambiente propiciado por el "temor de qué va a pasar ahora".

Juan Carlos Quintero ha contado que para poder seguir en el país y moverse más o menos libremente, los talibanes le han facilitado un permiso especial. Ha contado cómo los talibán han tomado el aeropuerto de Kabul y se quejan de que los estadounidenses han dejado inservibles sistemas informáticos, vehículos y helicópteros.

Los talibanes han salido a las calles este martes para celebrar con disparos al aire el fin de dos décadas de ocupación estadounidense de Afganistán, después de tomar el control del aeropuerto internacional de Kabul tras la salida antes de la medianoche de los últimos soldados estadounidenses del país.

Así ha contado el fotoperiodista, Juan Carlos Quintero, cómo amanece este martes Afganistán desde el aeropuerto de Kabul.

"Hay un silencio inusual después de la salida de EEUU. Me encuentro dentro del aeropuerto. Los talibán me dicen que los EEUU destruyeron casi todo lo que estaba hecho como vehiculos, helicópteros, dispositivos electrónicos, etc... "

"En la capital está todo vacío, las calles están solas, no hay ninguna persona. Hace unos días esto era el caos y ahora está limpio y tranquilo. No hay ni comercios".

"Creo que la razón fundamental de este ambiente es la incertidumbre que siente la población, el temor por el futuro, por ver qué va a pasar. y cómo va a ser el nuevo Afganistán".

Talibanes quieren mostrar ahora que son más abiertos

"Ahora los talibanes tienen interés especial en mostrar sus puntos de vista por lo que son más abiertos. Quieren dejar claro que ahora se encuentran en una nueva posición".

"Puedo moverme gracias a los permisos que nos dan dado los talibanes. Me quedaré más tiempo para contar cómo es el nuevo Afganistán, cómo se pueden desarrollar los acontecimientos".

"La gente por la calle, los pocos que se ven, no dicen nada. Luego hay otros, los menos, que si hablan, muestran su preocupación por la situación social y económica. También hay mucho miedo por el riesgo de que regresen los atentados y los coches bomba igual que hace 20 años".