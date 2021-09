"Es lo que le achaco": el defecto de Luis Enrique que reclama un cambio para la mejoría de la Selección

La selección española se complicó la vida en las clasificatorias para el mundial tras perder frente a Suecia por dos goles a uno. El juego de la selección española no tuvo nada que ver con el que realizaron en la Eurocopa y Luis Enrique fue tajante en la rueda de prensa posterior. El Sanedrín de El Larguero se encargó de analizar el pinchazo de ‘La Roja’ y las opciones de clasificar al mundial sin pasar por repesca:

¿Habéis echado en falta a jugadores?

La ausencia de jugadores importantes en la Eurocopa como Pau Torres, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal o Pedri abrieron debate en El Larguero.

Javier Matallanas: ”Soler ha jugado muy bien ósea que no he echado de menos a nadie. El problema que tenemos son los centrales. Él les dice que no hagan falta y una cosa es no hacer faltas y otra no ser expeditivo”.

Julio Pulido: “La última realidad que tengo yo de la realidad es que somos semifinalistas de la Eurocopa. Con respecto a los nombres que faltan solo Pedri era indiscutible. Cuando dio los nombres Luis Enrique nadie dijo nada. Se dice hoy por qué hemos perdido”.

Jesús Gallego: “Es una vuelta a la realidad. La Eurocopa nos dio buenas sensaciones, pero no creo que diésemos la sensación de ser un equipo superpotente. Lo que hemos visto hoy es que volvemos a ser un equipo flojo atrás. El balance de Luis Enrique refleja que nos cuesta mucho ganar”.

Miguel Martín Talavera: “No he entendido por qué ha quitado al 9 cuando más balones al área metíamos. Creo que la recta final no ha estado bien, ni en el campo ni en el banquillo. Esta primera convocatoria de septiembre es complicada”.

Manu Carreño: “Igual el descanso a esos cuatro jugadores se lo tendría que haber dado ante Kosovo. No entiendo que en el día en el que te lo juegas todo no estén los mejores. Si el Barça de Koeman va a jugar una semifinal de Champions no entendería que dejase a 4 jugadores fuera”.

¿Necesita la selección un cambio de modelo?

Javier Matallanas: ”Creo que además de futbolistas hay que señalar al modelo. En este futbol moderno hay que tener un plan 'B' y nos falta esa versatilidad. Hay que sacar alguna variante”

Julio Pulido: “Me cuesta escuchar esta noche que hay que cambiar el modelo cuando somos semifinalistas de la Eurocopa. Este modelo nos llevó ahí y jugando fenomenal. Hemos descubierto una generación joven. Ahora vamos a poner en cuestión eso por una derrota ante Suecia”.

Marcos López: “Esto es un proceso normal de una selección joven y tierna. La realidad de la selección es que está transitando por la cornisa. No puedes marcar y un minuto después conceder. Podemos poner el foco en los centrales, pero al final es un problema de equilibrio”.

Jesús Gallego: “Suecia nos ha presionado hoy y ha tenido dos delanteros de calidad y eso nos ha fastidiado. Nos podíamos haber encontrado con un 4-1 perfectamente. A lo mejor Koke y Busquets hoy no han estado a la altura”.

La posible peineta de Luis Enrique

Los medios suecos publicaron la noche después del partido un rumor en el que decían haber visto a Luis Enrique haciendo una peineta a un aficionado. Pese a no ser un hecho confirmado números periodistas lo pudieron ver y así lo explicaron los miembros de El Sanedrín:

Antonio Romero: “Seguro que ha recibido unos insultos, pero el incidente no ha tenido nada que ver con ello”.

Javier Matallanas: ”Es una ‘mourinhada´ y no debe hacerlo. En la rueda de prensa el mensaje es pesimista y eso me preocupa. Estamos en el momento en el que empatamos dos veces en la Eurocopa”.

Julio Pulido: “Creo que se ha equivocado y no lo justifico, pero le han estado diciendo barbaridades en los momentos previos a la peineta”.

Miguel Martín Talavera: “Es algo que nos podemos a imaginar. Él ha estado muy comedido, pero ha ido sacando los resultados. Cuando van mal las cosas todos esperábamos a este Luis Enrique. Se tiene que centrar en lo futbolístico”.