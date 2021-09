Antoine Griezmann no firmó un buen partido en su regreso al Atlético de Madrid

Antoine Griezmann jugó su primer partido con el Atlético de Madrid en su vuelta al equipo rojiblanco. Tras su paso por el FC Barcelona, el delantero francés se ha puesto a las órdenes de Diego Pablo Simeone para completar una grandísima plantilla en el Atleti.

Han tenido que sufrir, y mucho, para imponerse al Espanyol por 1-2, puesto que Lemar remontó el choque en el minuto 99. Para este partido, Griezmann salió de titular en la delantera junto a Luis Suárez. Ángel Correa también fue de la partida, pero con una posición más atrasada respecto al francés y al uruguayo.

Unos números flojos para Griezmann

Griezmann fue sustituido en el minuto 58 por Joao Félix tras cuajar un encuentro gris. De hecho, el Atlético de Madrid anotó sus dos goles cuando el delantero ya no estaba en el terreno de juego. Viendo su mapa de calor, el jugador se volcó más por el costado izquierdo, aunque bajó en numerosas ocasiones a recibir el esférico para entrar más en juego.

En el encuentro, completó diecisiete pases de veinticuatro que intentó, por lo que acumuló un 71% de efectividad en ese sector. No tiró a portería en el encuentro y dos disparos suyos se marcharon fuera. Además, no completó ningún regate e intentó un centro, pero no fue completado. Por último y como dato más significativo, perdió diez veces el balón en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego.