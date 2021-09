El primer título de la temporada en la temporada baloncestística se lo ha llevado el Real Madrid de Pablo Laso, por cuarto año consecutivo. La remontada de los blancos ha sido épica, ya que llegaron a estar por debajo en el marcador por 19 puntos. Fue un grandioso Sergio Llull uno de los pocos que en los peores momentos creyó en darle la vuelta a esta difícil situación y así lo demostró en Tenerife donde se disputaba la gran final.

El papel del balear fue absolutamente clave en la gran final para desesperación de Sarunas Jasikevicius, además a todo ello se le sumaba que volvía a la cancha donde se lesionó con gravedad en el año 2017: "Si, nos tenían contra las cuerdas. El equipo ha vuelto a demostrar que cuando peores están las cosas no se rinde. Puro coraje y corazón".

En estos momentos, Llull es el primer capitán del Real Madrid, la primera temporada que lo es por delante de un Felipe Reyes que abandonó la disciplina blanca este pasado verano: "Es el primer título que he levantado solo como capitán con mis compañeros", y ha transmitido el "orgullo" que siente como voz autorizada del vestuario y cómo eso ha influido en el partido. "Tenemos muchas ganas y mucha ilusión, he intentado transmitir los valores que transmitía Felipe Reyes".

Los 19 puntos que ha levantado el Real Madrid no es la primera remontada de los merengues frente al Barcelona, algo que es propio del "adn" blanco, tal y como explicó Llull en el Carrusel Canalla de la Cadena SER: "Creo que es el ADN de este equipo, el esfuerzo no es negociable como siempre hemos demostrado. He intentado sacar mi carácter para remontar el partido".