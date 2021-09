"El Real Madrid ha dilapidado en otros delanteros el dinero que podía haber invertido en él"

El Real Madrid ha estrenado el nuevo Bernabéu con una goleada ante el Celta de Vigo por 5-2. Los blancos han pasado por encima de los gallegos con una exhibición de Vinicius Júnior y un hat trick de Karim Benzema. Por otro lado, el Atlético de Madrid se llevó los tres puntos en Cornellá El Prat en el debut de Antoine Griezmann, en un partido en el que ocasionó mucha polémica el descuento de diez minutos.

Las preguntas canallas en 'Carrusel Deportivo'

¿A su mejor nivel quién es mejor: Vinicius o Ansu Fati?

Antonio Romero: "Lo que le he visto hacer a Ansu Fati en el partido frente a Ucrania con la selección no se lo he visto a ningún futbolista de su edad".

¿En qué puesto pondrías a Benzema en el ránking de mejores delanteros de la historia del Real Madrid?

Julio Pulido: "Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Benzema, Raúl González y Hugo Sánchez".

¿Karim Benzema o Raúl González Blanco?

Jesús Gallego: "Raúl González Blanco es historia del Real Madrid, él era más espíritu y pundonor y Benzema tiene más calidad".

¿Con quién prefiere jugar Benzema: con Vinicius o con Cristiano?

Mario Torrejón: "Benzema tendría dudas, creo que se está empezando a divertir mucho con Vinicius. Puede ser un elemento diferencial que con Cristiano era secundario y con Vinicius es principal".

¿Tiene Florentino secuestrado al Barcelona como ha dicho Javier Tebas?

Marcos López: "Le guste o no le guste al señor Tebas, el aficionado culé eligió a Laporta".

La última vez que se enfrentaron el Barcelona y el Bayern de Múnich ganaron los alemanes por 2-8... Para el martes, ¿firmas el empate?

Jordi Martí: "No, en el Camp Nou no firmo el empate. En absoluto".

Si el genio de la lámpara te concediera un deseo, ¿a qué futbolista sanarías para el partido del martes: Agüero, Dembelé o Braithwaite?

Lluís Flaquer: "Sanaría a Ousmane Dembélé, es el jugador más diferencial".

¿Ha sido injusta la prensa con Luis Enrique en este parón de selecciones?

Antón Meana: "No creo que hayan sido excesivamente injustos".

¿Hemos visto hoy al Griezmann del Barça?

Talavera: "Un 5".

Martínez Munuera ha añadido 10 minutos en el Espanyol-Atlético de Madrid... Itu: ¿Ha hecho lo correcto?

Iturralde González: "Mínimo 10 minutos".

¿Si hubieran añadido 10 minutos en el partido del Real Madrid o el Barça se hubiera creado tanto revuelo?

Pablo Pinto: "Depende de si hubieran marcado, pero sí".

BONUS TRACK

Visto el debut de Cristiano con el Manchester United, ¿se ha equivocado el Real Madrid cerrándole la puerta este verano?

Antonio Romero: "Creo que este verano no. El Real Madrid no le dio el dinero que se merecía. La decisión deportiva de vender a Cristiano Ronaldo no fue un acierto. El club ha dilapidado el dinero que podía invertir en Cristiano Ronaldo en otros delanteros".

¿Están reformados los baños del Bernabéu para acoger una gran final si fuera necesario esta temporada?

Antón Meana: "No".

¿Debería el 'nuevo' Bernabéu ser rebautizado como Estadio Florentino Pérez?

Julio Pulido: "No. Igual un trozo de la ciudad deportiva".

¿Qué evento que se celebra cada cuatro años te gustaría más que pasase a celebrarse cada dos: el Mundial, los Juegos Olímpicos o las elecciones a la Federación Española de Fútbol?

Jesús Gallego: "Las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Si pasa el Mundial a dos años pierde naturalidad y emoción".

¿Se ha adulterado la Liga este fin de semana con el aplazamiento del Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés?

Mario Torrejón: "Todos se han adaptado a lo que había, así que no entiendo la decisión".

José Mourinho ha cumplido hoy 1.000 partidos como entrenador... ¿Es uno de los 10 mejores técnicos de la historia?

Marcos López: "Para mí, no".

Imagina que Luis Suárez marca 20 goles y Griezmann otros 20... ¿Te molestarían más los tantos del uruguayo o los del francés?

Jordi Martí: "No me molestarían porque la decisión de desprenderse de ellos fue del Barça".

¿Marcará más goles Cristiano en el United o Messi en el PSG esta temporada?

Pablo Pinto: "Creo que Cristiano. Messi repartirá más la tarta".

De los grandes antagonistas del deporte español ¿Cuál te cae mejor: Hamilton o Djokovic?

Iturralde: "Djokovic".

Griezmann cedió a la presión de los aficionados y pasó por el peluquero... ¿Harías tú lo mismo si los oyentes de la SER te lo pidieran?

Talavera: "Por la felicidad de la gente incluso me haría trenzas".