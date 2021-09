Denis Villeneuve: "La ciencia ficción es un reflejo del mundo contemporáneo"

En el nuevo Hollywood, entre superproducciones de superhéroes y los delirios narrativos de Christopher Nolan, Denis Villeneuve se ha abierto camino como un cineasta con un pie en el cine de autor y otro en los blockbuster. El director canadiense se dio a conocer internacionalmente con ‘Incendies’ y la industria americana le echó el ojo. Los thrillers ‘Prisioneros’ y ‘Sicario’ le consolidaron como uno de los grandes autores contemporáneos antes de adentrarse en la ciencia ficción con ‘La llegada’ y la secuela de ‘Blade Runner’.

Ahora, confiesa, asume el gran proyecto de su carrera. Llevar a pantalla ‘Dune’, el clásico literario de Frank Herbert que, durante décadas, ha sido un reto maldito para el cine. Jodorowski nunca pudo sacar adelante su versión y la adaptación barroca y excéntrica de David Lynch en los años 80 figura como uno de los grandes fracasos de su carrera -luego reivindicada como película de culto-. Villeneuve ha reunido a un reparto espectacular, desde Timothée Chalamet a Zendaya, Javier Bardem, Oscar Isaac y Jason Momoa, para cumplir uno de sus sueños de niño. “Lo que me llamó la atención cuando leí ‘Dune’ fue este viaje en busca de una identidad que pasa por otra cultura, pero también la relación con la naturaleza, la melancolía y el sentimiento de aislamiento”, explicaba durante la presentación en Venecia de una de las cintas más esperadas de la temporada.

La ‘Dune’ de Villeneuve simplifica y amplifica todo el imaginario de una de las obras sagradas de la ciencia ficción, un relato denso y enrevesado, con lo que podríamos definir como un ‘blockbuster de autor’, alejado de los ritmos, los tiempos, las narrativas y los fuegos artificiales del cine comercial de los últimos años. “Cuando decidí hacer este proyecto, me dije a mí mismo, sueles hacer películas con calificación restringida, películas para adultos, muy violentas, oscuras, psicológicas. Esta vez quería hacer una película para adolescentes, o para todo el mundo, es una película que puede ser vista por la audiencia más joven. Lo hice así porque cuando descubrí la novela, yo mismo tenía 13 años, y dije les encantará a los niños de todo el mundo. La adaptación de toda la película está hecha bajo mi propio gusto como adulto ahora. Quería hacer esta oscura ‘space opera’, que no se hubiera visto antes. He intentado hacer una película pop con gran alegría, por eso es divertido para mí eso… Ahora tú dices que hice un blockbuster contra las reglas del blockbuster, francamente me lo tomaré como un halago”, responde, entre risas, en conversación con El Cine en la SER.

El realizador, que también cofirma el guion, ofrece una experiencia espiritual y física que se toma su tiempo en explicar en detalle ese laberíntico universo antes de hacer estallar la acción. Para los no iniciados, la historia se ambienta en el desértico planeta de Arrakis, una zona explotada sistemáticamente por otras casas del imperio. La especia es una sustancia preciada, no solo por sus efectos psicoactivos, sino por ser fuente de energía para los viajes interestelares. Cuando los Harkonnen, una de las familias más poderosas, reciben la orden imperial de retirarse del lugar, los Atreides -su grandes enemigos- asumen el encargo de gobernar y producir en la zona. Y en esa misión, con tambores de guerra, se embarcan los protagonistas, con Oscar Isaac y Rebecca Ferguson como padres de un joven muy especial, el Paul Atreides al que da vida Timothée Chalamet. Todo el peso de la cinta recae en el joven actor, un proyecto de héroe-elegido-mesías atípico, en lo físico y en lo anímico. La nueva estrella de Hollywood, conocido por, entre otros, su papel en ‘Call me by you rname’, desafía con este personaje el patrón clásico con el que el espectador empatiza rápidamente. La aventura del héroe incluye el aprendizaje de las técnicas de lucha, el conocimiento de la tribu local -los arabizados Fremen de Zendaya y Javier Bardem- y la gestión de las condiciones atmosféricas, con la amenaza añadida de gusanos gigantes que patrullan el desierto.

Villeneuve se detiene en las entrañas del poder, en la parte oscura, en los rituales y ceremonias que llevan al protagonista a ver el futuro en sueños y dominar con su voz a otras personas, y a su vez potencia las lecturas políticas. La influencia de la religión en el tablero geopolítico, la guerra y la explotación de recursos - en los años 70 y 80, su lectura se identificaba con las crisis del petróleo, hoy el paralelismo se puede hacer con la crisis de Afganistán- y el medio ambiente son temas que siguen vigentes. “Por supuesto, esa es una de las cosas que hace interesante adaptar la novela. Es más relevante que nunca para este mundo. Creo que la novela es más relevante hoy que cuando fue escrita, es una de las cosas por las que me interesó. Mi foco de atención estaba en el viaje psicológico de Paul Atreides, en su viaje, el drama, la familia, la relación con su madre, que fue muy difícil de adaptar porque todos estos elementos anteriores están muy vivos en la novela y yo quería mantenerlos tanto como fuera posible. Al final una película de ciencia ficción es un reflejo del mundo contemporáneo. Para mí era esencial que estos temas estuvieran en la adaptación”, apunta.

El realizador, además, aterriza y humaniza el mundo de fantasía de la novela y toma distancia con la visión kitsch de David Lynch ¿Su propósito? Construir un universo reconocible desde la ciencia ficción. “Usé dos cosas como inspiración, el libro y no la naturaleza. Insistí en rodar en entornos naturales, por eso trabajé también con el director de fotografíaGreig Fraser, quería crear un mundo que resultara parecido. Quería que la naturaleza fuera nuestra guía para el diseñador de la película, para traer de verdad la película al mundo, para el proceso de escritura, el diseño, el rodaje… Fue realmente el contraste entre la Madre naturaleza y el libro. Quería que la película se sintiera tan familiar como fuera posible para toda la audiencia, no quería crear algo exótico, sino familiaridad”.

Su propuesta visual es sobria pero deslumbrante. Villeneuve cuida la rica iconografía del libro -el diseño de vestuario es impresionante- y actualiza su imaginario hasta el mínimo detalle. “Denis, Denis y Denis, esa fue mi única inspiración. La mente de Denis, sus ideas, el guión… Y encima de eso la inspiración te puede llegar con la belleza del diseño de vestuario. Cuando te vistes con esta ropa exclusiva, te cambia. Los zapatos, el atuendo, la calma de un vestido negro ya contiene el aura. Todas las cosas”, explica Rebecca Ferguson, que interpreta a Jessica Atreides, madre del elegido e influyente médium.

Defensor del cine en pantalla grande -en España la película tiene estreno exclusivo en salas, pero en EEUU su lanzamiento es simultáneo en streaming-, Villeneuve, artesano de la imagen, defiende que el medio es el mensaje. “La película ha sido soñada, diseñada, hecha, rodada, pensando en la pantalla grande, en IMAX. Cuando la ves ahí es una experiencia física. Intentamos hacer una película que fuera lo más inmersiva posible y para mí, la pantalla grande es parte del lenguaje”.

Su idea es desarrollar todo este universo en una bilogía. De hecho, esta primera parte no llega tan lejos como la de Lynch. Su siguiente batalla es convencer a todos de que merece la pena volver a Arrakis. “Estuvimos de acuerdo en empezar solo con la primera parte y haremos la segunda si la película crea entusiasmo entre la audiencia. Esa fue la apuesta, es un riesgo peligroso y apasionante al mismo tiempo. Hay algo muy honesto en este juego, pero yo tomé todas las precauciones de poner toda mi pasión, mi alegría, la mayoría de mis sueños, en esta primera parte. Por si acaso, no tengo remordimientos. Indudablemente sería muy emocionante hacer la Parte 2 porque, ya con la base, con el mundo explicado a la audiencia, ya solo me puedo divertir con él”, concluye esperanzado.