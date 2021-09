Un día después de que el Bayern pasase como un rodillo por el Camp Nou (0-3), el exjugador de Real Madrid José María Gutiérrez 'Guti' ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos tras un acto de LaLiga, donde se ha mostrado extrañado del planteamiento que hizo Koeman apostando por jugar con un 3-5-2. "Creo que la línea de cinco hizo que se metieran más atrás y dejaran el balón al Bayern", ha apuntado José María Gutiérrez, que ha insistido en que el Barça estuvo irreconocible en su estadio.

También se ha referido a los dos nombres propios del club blanco en este arranque de temporada: Vinicius y Karim Benzema. Sobre el brasileño, ha asegurado que "marcará una época" en el club si sigue con su evolución.

¿Qué esperas del equipo esta noche contra el Inter de Milán?

Espero una buena imagen del Real Madrid. Yo creo que ya lo está haciendo con jugadores jóvenes y atrevidos. Y es lo que espero del Real Madrid hoy. Es un rival complicado y es el primer partido de la Champions, que siempre cuesta empezar, pero el Real Madrid está capacitado para ganar.

¿Cómo ves al Madrid esta temporada? A Ancelotti le gusta mucho el equilibrio...

Lo veo como lo ve Ancelotti y mucha más gente. A nivel ofensivo el equipo está dando muy buenas versiones. Está haciendo muchos goles, pero a nivel defensivo le cuesta mucho, está encajando mucho. Y no creo que sea de los cuatro de atrás, es algo de todo el equipo. Hay que ser solidario y defender mejor sobre todo sin balón.

Dos nombres propios. El primero Vinicius.

Bueno, la temporada de momento es corta. Está haciendo las cosas bien, pero hay que darle tiempo. Seguramente tenga momentos y días en los que no esté tan inspirado, pero su evolución es grandísima. Es uno de los jugadores que marcará una época en el Real Madrid y en el futbol mundial.

El segundo es Benzema. Ahora todo el mundo le quiere, pero tú viviste una época en la que se le trató regular. ¿Se fue injusto con él?

Bueno, no lo sé. No sé si en el fútbol se es o no injusto. Lo que sí se es que Benzema ha evolucionado mucho. Nadie dudaba de su calidad, pero es que ahora ya no es calidad: es calidad, compromiso, gol... Creo que todo eso ha hecho que veamos un Karim más maduro y que el aficionado se rinda a él.

Sobre el partido de ayer. ¿Cómo madridista disfrutaste viendo así al Barça? ¿Qué te parecido el Bayern de Naggelsman?

Como madridista disfruto cuando el Barcelona pierde. Creo que eran dos equipos muy diferentes. Uno muy sólido como es el alemán. Llevan mucho tiempo jugando un mismo sistema desde hace tiempo y grandes jugadores. Vi un Barcelona temeroso, difícil de reconocer en su casa, donde siempre ha sido atrevido y ha querido el balón. Creo que la línea de cinco hizo que se metieran más atrás y dejaran el balón al Bayern. Para mí fue una sorpresa, no por el resultado, sino por cómo se comportó el club en su casa.