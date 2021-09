El Sanedrín de El Larguero reunió a los expertos para tratar temas como la victoria del Real Madrid o el empate del Atlético de Madrid en la Champions League.

El Real Madrid y su cambio generacional

El conjunto de Ancelotti se impuso al Inter de Milán en la primera jornada de esta Champions League gracias al gol de Rodrygo a pase de Camavinga. La actuación y el protagonismo de los jóvenes con la llegada del técnico italiano fue uno de los grandes temas a tratar en este Sanedrín.

Antonio Romero: "La primera alineación de esta temporada fue Hazard-Bale-Benzema. Pero Ancelotti se ha dado cuenta en un mes de que hay delanteros que están mejor que él".

Jesús Gallego: "Hoy en la segunda parte el Real Madrid ha sido superior al Inter físicamente con Militao, Vinicius, Valverde y Camavinga. Jugadores jóvenes. Esto hace mucho que no pasaba"

Antonio Romero: “Con Asensio se planteó la posibilidad de que jugase en la línea de tres por el medio. Cuando piensas en cambiarle de posición porque arriba no cabe, es que lo tiene complicado".

Javier Herráez: “Es un sorpasso. En un partido tan importante como este, el que sale es Camavinga. Ni Asensio ni Isco”.

Antonio Romero: "Ancelotti ha venido a dar una oportunidad a los jóvenes. El relevo generacional es importante. Ve que Camavinga da más que Isco. Lo de Marcelo es diferente: yo creo que ya no le da".

Julio Pulido: “Una cosa es Marcelo que creo que es el cuarto lateral del Madrid. Es un jugador ya residual. Isco es distinto porque cuanto tiene confianza rinde. Sobre Asensio, no entiendo como ese futbolista ha desaparecido”.

Miguel Martín Talavera: “Me parece muy grave que en esa unidad 'B' se tenga que ganar el puesto Hazard. Me parece un tema bastante complicado”.

El gol anulado que privó al Oporto de los tres puntos

Un gol de Taremi en la segunda parte del Atlético de Madrid- Oporto fue anulado por el colegiado dando lugar a la polémica. Por ello El Larguero contó con Iturralde para analizar las imágenes y explicar si está bien anulado o no.

Iturralde González: "Viendo las imágenes de televisión, no estoy 100% seguro que le dé. Puedo intuirlo, pero si le da con la mano está bien anulado. A los árbitros les dicen que las jugadas de raspar no son tan graves. Yo estoy totalmente en contra".

Jesús Gallego: “Para mí impulsa el balón y le da más velocidad para que entre a la portería”.

Manu Carreño: “Yo coincido con Gallego”.

Julio Pulido: “He visto hasta 10 repeticiones y en ninguna he logrado ver cómo le da con la mano”.

Javier Herráez: “Yo tengo que ir al doctor porque no veo mano por ningún lado”.

Meana: “Yo también tengo que ir a la clínica, pero tampoco lo veo por ningún lado”.

Miguel Martín Talavera: “Claramente 100% no he visto mano”.

Javier Matallanas: “Yo lo he visto en el estudio repetido y no he visto que den mano en ningún lugar”.

La vuelta de Griezmann al Wanda Metropolitano

Por último, los periodistas también analizaron el recibimiento del Wanda Metropolitano a Antoine Griezmann. Los aficionados colchoneros no dudaron a la hora de pitar cuando entró al terreno de juego en torno al minuto 55 de encuentro.

Antón Meana: "Creo que tiene que hablar dentro del campo, porque fuera del campo parece que está todo guionizado. Es un actor, y la gente no se lo compra. El Griezmann de verdad está en el campo".

Julio Pulido: "Para la afición lo importante es el rendimiento. Y a esta hora el rendimiento del jugador ha sido bajo. La gran duda es si esta pitada ha venido para quedarse".

Miguel Martín Talavera: "Me ha sorprendido toda la gente que ha aplaudido. La gente es consciente de que no lo hizo bien, pero entienden que es un jugador importante para dar un salto de calidad".

Javier Matallanas: "Griezmann la lio parda, jugó con los sentimientos de los Atléticos. Es normal".