¿Es favorito el Real Madrid para ganar la Champions?: debuta el 'rey' de Europa

El Real Madrid comienza este miércoles su andadura en la Champions League. El rey de la competición, según dicta el palmarés, vuelve a Europa en el Estadio de San Siro, donde se enfrentará al Inter de Milán, vigente campeón de Italia.

Encuadrado en el Grupo D, el equipo entrenado por Carlo Ancelotti se las verá con Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol, además del ya citado Inter. Esto es, un debutante y dos viejos conocidos con los que ya compartió grupo la pasada temporada, el cual acabó liderando.

Desde las 21:00, Antonio Romero, Javi Herráez y Antón Meana contarán con Dani Garrido y todo el equipo de Carrusel Deportivo el inicio del sendero de los blancos en Europa. Antes, han analizado las posibilidades que tiene el Real Madrid de levantar la decimocuarta orejona de su historia.

Antonio Romero

"Creo que en esta competición el Real Madrid siempre está obligado a partir en el pelotón de los favoritos", opina Romero.

En esta línea, el narrador del Real Madrid explica: "Sinceramente creo que ningún equipo en Europa querría enfrentarse en una eliminatoria al Real Madrid. Es cierto que el equipo de Ancelotti ha perdido potencial defensivo y tendrá que matizar porque al final la Champions la gana el equipo que ataca bien pero fundamentalmente el equipo que es muy sólido atrás".

"Creo que de centro del campo hacia adelante Ancelotti maneja variantes que, si las lesiones respetan, no tienen demasiados equipos en Europa", argumenta. Además, señala: "Luego está el gen competitivo que le da el equipo y las 13 copas de Europa".

Por último, concluye: "¿El principal favorito? No lo sé. ¿En el ramillete de los favoritos? Sin ninguna duda".

Javier Herráez

"Sinceramente, creo que el Madrid tiene tantas opciones como el que más, creo más en los bloques que en los equipos con figuras. Creo más en el Bayern que en el PSG", manifiesta.

Así, el inalámbrico de los de Ancelotti opina: "Al Madrid le doy muchas opciones. No porque no haya venido Mbappé no va a poder ganar la Champions. De hecho, tiene 13 en sus vitrinas y todos quieren evitarlo".

"Creo que, como el resto, tiene la opción de conseguir este año la orejona, aunque para mí el favorito, y lo dije antes del partido de este martes, sigue siendo el Bayern de Múnich", asume.

Antón Meana

Para Meana, "las posibilidades del Real Madrid son bastante altas". "Posiblemente no está en el furgón de cabeza ni con el PSG ni con el City ni con el Bayern, pero el Real Madrid demostró la temporada pasada que en Champions es muy fiable", relata.

"Se cargó al Liverpool, no pudo con el Chelsea, pero tampoco fue una humillación el partido de Valdebebas, y, por tanto, creo que es fundamental empezar bien, ganar al Inter y demostrar en San Siro que este Madrid va enserio en Europa", añade.

El periodista que cubre la información de Real Madrid en la SER explica: "Si los cruces son buenos, luego echar al Real Madrid es muy complicado. Creo que es fundamental que esté bien Benzema y que Vinicius le acompañe marcando goles. Va a ser fundamental que Hazard dé un paso al frente. Y luego, en la defensa va a estar la gran prueba del año. El año pasado Militao y Nacho funcionaron muy bien en la Champions y ahora tienen que demostrarlo en una temporada que dura nueve meses"

"Por tanto, creo que el Madrid lo va a hacer bien. Para mí, mínimo cuartos de final y luego si se mete en semis, siempre es muy difícil echar al Madrid", resume.