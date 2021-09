Félix Bolaños, en 'Hoy por hoy': "El proceso soberanista está terminando. Ahora estamos en el diálogo"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER horas después de su participación en la mesa de diálogo sobre Cataluña celebrada la pasada tarde. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, y el de Cultura, Miquel Iceta, participaron también en la reunión.

Antes de la mesa de diálogo mantuvieron un encuentro de dos horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El Gobierno y la Generalitat han "reiniciado" este miércoles la mesa de diálogo para tratar de encontrar una solución, en una jornada que les ha servido principalmente para constatar que sus posiciones están "radicalmente alejadas", y en la que se han comprometido a negociar "sin plazos", pero que ha terminado sin ninguna concreción ni avance en cuanto a los contenidos.

Es decir, los dos Gobiernos se han aliado para blindar este instrumento de diálogo, que se ha retomado sin la presencia de Junts, tras la decisión del presidente catalán, Pere Aragonès, de sacarles de la mesa, por su empeño de llevar a personas ajenas al Govern, entre ellos, a dos de los condenados por el procés indultados.

Félix Bolaños, en 'Hoy por hoy':

"El ambiente del encuentro fue cordial aunque estábamos personas con posiciones alejadas pero coincidíamos en que tenemos que solucionarlo escuchando y dando una oportunidad al diálogo. Y eso se traslucía en las declaraciones y manifestaciones. El ambiente fue cordial y fuimos con ánimo constructivo. La relación fue la de intentar trabajar conjuntamente".

"Ayer fue una reunión de presentación de las delegaciones. Esa mesa tiene que solucionar problemas cotidianos de los catalanes y abordar los asuntos para normalizar la situación. Les entregamos la agenda del reencuentro. Son las reivindicaciones que los presidentes Mas y Torra han ido presentando al Gobierno. Hemos abordado esos temas. Y vemos qué está haciendo el Gobierno con estos puntos. Hay que ejecutar los fondos europeos, avanzar con la vacunación, etc... "

"Nos gustaría que todo el mundo se sumara al diálogo. Todo el mundo en Cataluña y todo el mundo en España. Porque no hay otra manera, no hay otro cauce. El proceso soberanista está terminando. Ahora iniciamos una nueva etapa que es la de la búsqueda de soluciones. Y esas soluciones solo se pueden producir por el diálogo. Más que reproches, tendemos la mano para decirles que no podemos no escucharnos".

"Cuando haya un acuerdo será público. Ahí seremos muy transparentes".

"Hemos acordado avanzar sin prisa pero sin pausa. No podemos trabajar contrarreloj. La sociedad catalana y española se lo merecen. La política tiene que ser útil. Es necesario encontrar soluciones".

"No es un problema de Cataluña, es un problema de España. Me quedo con lo positivo del tono. Este es un problema que ya tiene cansada a la sociedad. Hay que buscar alternativas, trabajar mucho y ojalá consigamos normalizar la situación".

Laura Vilagrà, consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, en 'Hoy por hoy':

"Las reuniones fueron largas e intensas. Fue recomenzar la negociación. En el ámbito personal fue cordial y en el político constatamos la discrepancias".

"Pactamos una metodología con reuniones periódicas. Y que cuando haya acuerdos los expliquemos".

"Comenzamos a hablar de cómo lo vemos en cada parte. Fue fructífero. Desde nuestro punto de vista expresamos nuestra visión y creemos que se tiene que dar la palabra la sociedad catalana".

"Somos el Gobierno de Cataluña y representamos a toda Cataluña. No era una mesa de partidos. Esperamos que esto de Junts lo podamos solventar pronto y esté también en la mesa. La ciudadanía está representada".

"El tema del aeropuerto del Prat se tiene que hablar más seriamente. Nosotros tenemos una posición cerrada y queremos tener la capacidad de decidir para que este aeropuerto sea de primera".

¿Ha sido Junts leal con Aragonès?

"Esto es una anécdota. Hay margen para reconducirlo. Es importante que los consellers de Junts tengan un papel activo".

¿Se está acabando el procés?

"No se va a acabar el procés porque haya 44 acuerdos en infraestructuras. Esto no es el conflicto político. Esto se tiene que dirimir en las reuniones bilaterales. El pueblo catalán no se va a quedar en casa. El deseo de querer decidir es muy fuerte".