Marc Amorós: "Las plataformas digitales funcionan como una caja negra. En Facebook es algo habitual"

‘The Wall Street Journal’ ha desvelado que Facebook ocultó informes que confirmaban el carácter tóxico de la red social Instagram especialmente en el colectivo de los adolescentes. Aunque ya se trató en el programa del 15 de septiembre, esta vez ha sido el experto en verificación y fact checking Marc Amorós, quien ha querido abordar este problema: “Hay daños objetivos que poco a poco iremos descubriendo. Lo que podemos ver es el modus operandi no solo de Facebook, sino en general todas las plataformas digitales, que funcionan como una caja negra. Ocultan lo que ocurre, y en Facebook es algo habitual”.

Las estrategias de Facebook

Amorós también ha comentado que el propio Facebook, durante este verano, dejó de financiar una serie de investigaciones que estudiaban la desinformación en relación con las vacunas, aludiendo supuestos usos fraudulentos de los datos de los usuarios. Algo que los propios investigadores niegan, según ha contado Amorós: “Acusan a Facebook de que, cuando no les interesa que se sepa alguna cosa, evidentemente cortan las alas”.

El experto en fake news también ha revelado que Facebook también ocultó un informe sobre los contenidos más virales en el primer trimestre de 2021, pues en el primer puesto se encuentra una promoción al movimiento antivacunas. “Las plataformas tecnológicas se amparan en el derecho a la libertad de expresión. Ellos dicen que son una red social que pone a disposición de los usuarios la libertad para difundir el contenido que quieran”, ha añadido. Además, ha enfatizado en la necesidad de controlar la monetización de este tipo de contenidos.

El Barçagate

67 millones de cuentas en Facebook son falsas y aproximadamente el 40% del tráfico que se genera en internet es falso. Es decir, generado por perfiles falsos o granjas automatizadas de bots (número de teléfono que simulan ser personas). Un ejemplo del impacto de estos perfiles es el escándalo Baçcagate, que salpicó a la junta de Josep Maria Bartomeu y que les acusaba de orquestar una campaña de influencia en redes sociales para desprestigiar, erosionar y difamar contra jugadores, ex jugadores y personajes del entorno azulgrana a través de las redes sociales en cuentas de Twitter, Facebook y páginas web. Los Mossos confirman la existencia de al menos cuatro cuentas falsas de Twitter y sospechan de una quinta. Todas esas cuentas están ya suspendidas por parte de Twitter. “No solo el Barça. Se calcula que en España hay un millón de cuentas falsas alrededor de líderes políticos”, ha afirmado Amorós.

El experto también ha hablado acerca de cómo Twitter es capaz de detectar si una cuenta es falsa o no: “Primero, hay que analizar la actividad de esas cuentas, porque suelen estar dormidas, sin emitir ningún mensaje en mucho tiempo y de golpe se activan. También funcionan al unísono, especialmente con los líderes políticos, para apoyarlos en ciertos momentos”.

Una acusación pionera en España

La primera petición de pena de cárcel para una tuitera acusada de difundir fake news con tintes racistas también ha sido abordada por Amorós, que aunque aprueba estas medidas, no cree que sea ahí donde deba estar el foco: “No está mal. Es una acusación que provocará un precedente. A mí me sabe mal que al final pague una tuitera, que debe pagar, pero cuando esto se eleva a teorías mayores y partidos políticos usen estas mismas trampas, no se actúe contra este altavoz”.