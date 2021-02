Un año del 'BarçaGate', el escándalo digital del Barcelona destapado por la Cadena SER

Este miércoles se cumple un año de la publicación de la investigación de la Cadena SER sobre la campaña de difamación en las redes sociales desarrollada por una empresa contratada por el FC Barcelona. Recordamos la cronología de los hechos:

17 de febrero de 2020

El programa Què t’hi Jugues! de SER Catalunya desvela que el Barça tiene contratada a una empresa (I3Ventures) que se dedica a crear estados de opinión en redes sociales mediante cuentas que defienden a la junta directiva y difaman a expresidentes como Joan Laporta, opositores como Víctor Font, políticos independentistas, al empresario Jaume Roures, a exjugadores como Xavi Hernández, a varios periodistas críticos e incluso algún futbolista del primer equipo, como Gerard Piqué o Leo Messi.

El 'Què t'hi Jugues!' gana el VIII Premio José M. Planes de Periodismo de Investigación por el 'BarçaGate' El Colegio de Periodistas otorga el galardón a SER Cataluña y a los periodistas Sique Rodríguez, Adrià Soldevila y Sergi Escudero por la información emitida el 17 de febrero de 2020.

En el programa se explica que el club gastó un millón de euros al año dividido en diferentes contratos de menos de 200.000 euros para saltarse los controles internos y evitar que la junta directiva tuviera constancia de la contratación, señalando como máximo responsable al jefe del gabinete del presidente, Jaume Masferrer.

Sobre las 15 horas, el club emite un comunicado negando que hubiera contratado ninguna difamación y desmintiendo que la empresa I3Ventures tuviera relación con las cuentas en las redes sociales.

Por la noche, en El Larguero, se presentan las pruebas que acreditan que I3Ventures es la propietaria de una página web vinculada directamente con una cuenta de Facebook, ‘Respeto y Deporte’. Además, se publica un informe entregado por I3Ventures al Barça con el nombre de cinco cuentas más.

18 de febrero

Josep Maria Bartomeu admite que, ante las pruebas presentadas, el Barça se ve obligado a cancelar la vinculación contractual con I3Ventures, aunque niega que el club contratara ningún servicio de difamación. Además, anuncia que el Barça emprenderá acciones legales contra todos los medios que difundan que la entidad blaugrana ha difamado o que haya contratado una campaña de este tipo.

Antonela Rocuzzo, mujer de Messi / Cadena SER

Ese mismo día por la tarde, Bartomeu se reúne con los capitanes para justificar lo ocurrido, algo que a Piqué parece no convencerle. Por la noche, el central responde “Titella” (marioneta) a un twit del periodista Marçal Lorente en el que habla de intereses externos para hacerse con el control del Barça.

20 de febrero

Carlos Ibáñez, propietario del conglomerado de empresas NiceStream (en el que se halla I3Ventures), concede una entrevista a Catalunya Ràdio, donde niega que su empresa sea propietaria de ninguna cuenta en redes sociales “a excepción de Respeto y Deporte”. Ibáñez dijo que “somos munición para atacar a la junta, se utiliza como parte de un proceso de precampaña. El socio no comprará este discurso”.

21 de febrero

Gerard Piqué, jugador del Barça / Cadena SER

En una reunión de junta, varios directivos piden a Bartomeu la convocatoria de elecciones anticipadas y la contratación de una auditoría externa para dirimir qué ha pasado con todo este asunto. Bartomeu accede a contratar a Price WaterHouse Coopers, pero no acepta convocar elecciones. En esa misma reunión, el presidente anuncia la suspensión de empleo y sueldo de su mano derecha, el jefe del gabinete de presidencia Jaume Masferrer, ideólogo de la contratación de dichos servicios. Meses después se descubrirá que Masferrer fue suspendido de empleo, pero no de sueldo.

27 de febrero

El diario ‘El País’ destapa que algunas de las cuentas en redes sociales que defienden a Bartomeu y difaman contra varios objetivos forman parte de una base de datos del grupo NiceStream que ya se había utilizado años antes en otra campaña de desprestigio contra el independentismo. Inmediatamente, todas esas cuentas se desactivan.

30 de marzo

Noelia Romero, la Compliance Officer del club (órgano independiente de control) pide presentar su informe de auditoría ante la junta directiva. Bartomeu no se lo permite, pero Romero se lo enseña al Comité de Compliance formado por los directivos Enrique Tombas, Jordi Calsamiglia y el mismo Bartomeu, al que deja de lado por ser parte investigada.

7 de abril

Después de un mes de calma por la expansión de la pandemia y el confinamiento total, Bartomeu exige a varios directivos que presenten su dimisión con la amenaza de degradarlos de sus funciones. Entre ellos se encuentra Emili Rousaud, vicepresidente y escogido meses antes como delfín para ser el candidato continuista en las elecciones de 2021.

8 de abril

Emili Rousaud hace ronda de entrevistas a varios medios de comunicación, critica a Bartomeu por sus decisiones e insinúa que alguien “ha metido la mano en la caja”.

10 de abril

Seis directivos dimiten en bloque: Emili Rousaud, Enrique Tombas, Jordi Calsamiglia, Maria Teixidor, Sílvio Elías y Ramon Pont. Todos ellos, responsables de los comités de Compliance, Económico, Adjudicaciones y a la Comisión de Control y Transparencia, órganos que quedaron totalmente al margen de la contratación y de su seguimiento. En su dimisión, los seis entregan ante notario el informe de Noelia Romero y las actas de las dos últimas juntas directivas.

13 de abril

El programa ‘Què t’hi Jugues’ revela que el club no solo tiene contratada a la empresa I3Ventures, sino que, como mínimo, hay cinco empresas más del conglomerado de NiceStream que tienen contrato con el club: NS Group, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA. Además, dichas empresas emiten factura ante varios departamentos del club para así poder fraccionar los pagos: Masia, Activos Digitales, Barça Innovation Hub, Medios de Comunicación y Fundación FCB.

14 de abril

La plataforma de socios Dignitat Blaugrana presenta una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona contra Bartomeu, Masferrer y Carlos Ibáñez por administración desleal y corrupción entre particulares.

2 de junio

La Compliance Officer, Noelia Romero, entrega su informe definitivo. Tres días después, Bartomeu la suspende de empleo y sueldo.

17 de junio

La jueza Ariadna Gil admite a trámite la denuncia presentada por Dignitat Blaugrana contra Bartomeu, Masferrer y Carlos Ibáñez.

5 de julio

Los Mossos d’Esquadra se presentan en el Camp Nou para recabar información sobre el BarçaGate por orden de la jueza Ariadna Gil.

6 de julio

El Barça hace públicas las conclusiones de la auditoría externa encargada a Price WaterHouse Coopers. Pese a que la auditoría revela que Jaume Masferrer participó activamente en el contenido en redes sociales, que se pagó un sobreprecio y que las facturas se dividieron para esquivar controles internos, el club sigue negando que se contrataran dichos servicios de difamación y que lo único criticable es que se cometieron varios errores administrativos al evitar los controles.

En la comparecencia, Román Gómez Ponti, jefe de los servicios jurídicos del club, acusa a la Compliance Officer de haber emitido un informe falso.

7 de julio

Noelia Romero, la Compliance Officer, emite un comunicado muy duro contra Román Gómez Ponti por las declaraciones vertidas sobre ella el día anterior.

9 de julio

Bartomeu despide a Noelia Romero.

14 de julio

La jueza Ariadna Gil decreta el secreto de las actuaciones del BarçaGate. Días después, Noelia Romero declara ante el juzgado y aporta grandes cantidades de información y documentación.

31 de julio

Jaume Masferrer se reincorpora a su puesto de trabajo, aunque con un rol independiente y sin influencia en el área de comunicación. Seguirá siendo la mano derecha de Bartomeu.

7 de octubre

La jueza del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Ariadna Gil, encuentra indicios de delito y prorroga por primera vez la investigación a la vez que los Mossos d’Esquadra consideran que puede haber un delito de administración desleal en la contratación de las empresas de Carlos Ibáñez por parte del Barça.

15 de octubre

La jueza Ariadna Gil prorroga el secreto de actuaciones del BarçaGate por el período de un mes. El Barça no ha enviado todavía toda la documentación requerida.

23 de octubre

SER Catalunya informa que los Mossos d’Esquadra siguen requiriendo al Barça que entregue la documentación que falta sobre el caso. Ese mismo día, Gerard Piqué critica a Bartomeu en una entrevista en la ‘La Vanguardia’: “Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad... Le pedí explicaciones y lo que me dijo es ‘Gerard, yo no lo sabía’. Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club" (refiriéndose a Jaume Masferrer).

27 de octubre

Josep Maria Bartomeu y su junta directiva dimiten en bloque después de una moción de censura iniciada en septiembre y que consiguió casi 20.000 firmas válidas de socios del Barça. Antes de convocar la votación, la directiva decide dimitir.

16 de diciembre

SER Catalunya gana el Premio Barnils de Periodismo de Investigación por la información del BarçaGate. El Grupo de Periodistas Ramon Barnils ortorga el premio al programa ‘Què t’hi Jugues’, al jefe de Deportes de Catalunya Sique Rodríguez y a los periodistas Adrià Soldevila y Sergi Escudero como los tres autores de la noticia.

31 de enero de 2021

El Colegio de Periodistas de Catalunya y el Ayuntamiento de Manresa entregan el premio Josep Maria Planes de Periodismo de Investigación al ‘Què t’hi Jugues’ y a los periodistas Sique Rodríguez, Adrià Soldevila y Sergi Escudero por el BarçaGate.

16 de febrero de 2021

La jueza Ariadna Gil prorroga el secreto de sumario del BarçaGate por sexta vez, al considerar que todavía falta mucha documentación por analizar y varias declaraciones testificales por realizar.