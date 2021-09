Rebordinos: "No podemos cerrar puertas al espectador, pero tampoco dejar de ver películas en el cine"

Con las medidas restrictivas por el COVID-19, pero con una actitud muy diferente a la del año pasado, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián echa a andar con muchos protagonistas, mucho cine y sobre todo una propuesta: reencontrarse, abrazarse en las salas como antaño. Es la edición 69 del festival de cine más importante de España, en un momento crucial para el sector. Con la producción y distribución intentando coger ritmo y con las salas todavía en un shock postraumático y temiendo la irreversibilidad de un cambio en las tendencias de consumo de cine hacia el sofá y las plataformas. Hablamos con el director del festival, José Luis Rebordinos.

La situación del cine

El cine hay que verlo en salas. Los festivales somos una declaración de principios en este sentido. Hay tanta información, hay tanta gente opinando que los festivales hacen de prescriptores. Sabes las apuestas de un festival y eso ayuda a la gente. Además somos lugares de encuentro. Donde se puede hacer negocio, donde la gente habla de películas.

Soy más optimista que Bardem, yo creo que el cine ha pasado malos momentos, cuando llegó la televisión se dijo que iba a desaparecer, con las plataformas igual. Pero siempre se van a seguir contando historias.

La convivencia con las plataformas

Las plataformas no son negativas, podemos discutir si tienen que haber ventanas o no, pero plataformas va a haber. No podemos cerrar puertas que son buenas para el espectador, lo que no es bueno es que deje de verlas en el cine. La convivencia es muy buena, no distinguimos si está hecho por un productor clásico o no. Nosotros, Venecia, Berlín... Cannes no pone en su sección oficial, pero sí en otros sitios. Intentar ese tipo de purezas es de otro año.

El Festival de Cine de San Sebastián 2021

Es probable que no tengamos nada diferente. No sé por qué hay que estar cambiando. La fórmula del Zinemaldi funciona, la de tener dos secciones, la oficial y la de nuevos directores para las premiere mundiales y europeas y luego esa parte de festival, de festivales. El festival este año es muy heterogéneo, de directores muy conocidos con intentos de descubrimientos con primeras y segundas películas. Y probablemente en la sección de festival de festivales sea la más potente en estos diez años, pero tampoco tenemos mérito especial. Lo difícil ha sido ver qué películas dejábamos fuera de perlas. Ha habido más cosecha que nunca para elegir.

A pesar de que teníamos que tener medidas muy serias es importante estar. Sabíamos que no había contagios en las salas del cine. Fue un apoyo a la vida en general y este año es un poco lo mismo, pero con una situación mucho mejor, no tenemos tanta tensión. Ahora con las vacunas hay gente que se contagia y fallece, pero es mucho menos. Los cines han demostrado que son lugares seguros.

El público que va a un festival y las novedades

Es una mezcla de acreditados de prensa, de figuras de la industria mundial y luego público de la ciudad y del resto del Estado. Es un público muy cinéfilo.

Berlín comenzó el debate de eliminar la distinción de géneros, cada vez se tiende más a que el género vaya desapareciendo o como mínimo que no haya la distinción solo masculino y femenino. No hemos sido los primeros. No esperaba mucha polémica y sin embargo la ha habido. Esto es ver si cumple su objetivo y si no lo hace pues igual hay que echar para atrás la decisión. Yo creo en el jurado, les conozco y no dudo nada de su independencia. Pueden votar para cada premio todo tipo de opciones.

Polémica Johnny Deep

La palabra no es harto. Fue desagradable al principio, pero no me gustaría que esta polémica tape un festival lleno de películas, actividades, etc. Johnny Deep es alguien que nunca ha sido detenido, nunca ha sido condenado por maltrato. No soy juez, bastante tengo de lidiar con mis contradicciones. Sí que juzgo la obra de Deep y es uno de los grandes del siglo XX y lo sigue siendo en el XXI. Creo que es un premio incontestable.

No he recibido ninguna presión para quitarle el premio. He recibido algún apoyo público. No ha habido la más mínima presión.

El papel del director

El director de un festival dirige una orquesta, un equipo. Realmente es una especie de organizador, coordinador de todo y hay que buscar una especie de equilibrio. Tenemos que tener cine que llegue al gran público, pero también satisfacer a la prensa internacional. Nuestra selección es una especie de Frankestein. Cada festival depende de a quién se deba para hacer su propio festival.

El Zinemaldia y Donosti

La ciudad le aporta al festival todo. El ayuntamiento está en el consejo de administración y el alcalde desde el punto de vista institucional le aporta todo. El público ha mantenido vivo todo esto. Le da alegría. Eso le gusta a los productores, ver que les aplauden después de una película. El público aporta muchísimo. El impacto económico de este tipo de eventos es innegable. En la época de la violencia, nosotros junto al Guggenheim quizá y el grupo Mondragón éramos una de las imágenes positivas. Esto es un win-win. Esto no se podría hacer sin el apoyo de la ciudad.