Simeone, sobre la roja a Joao Félix: "Posiblemente, si ese gesto lo hace otro futbolista, no reacciona así"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este sábado, tras el 0-0 contra el Athletic Club, que, "posiblemente", si el "gesto" de Joao Félix que supuso su expulsión "lo hace otro futbolista", el árbitro Jesús Gil Manzano "no reacciona de la misma manera", con la segunda tarjeta amarilla.

"Yo hice un montón de veces el mismo episodio y, obviamente, no estuvo en consecuencia de lo que pedía el partido. Con el tiempo fui creciendo. Estoy absolutamente cerca de Joao y no me importa absolutamente el episodio", explicó el técnico argentino de la expulsión de Joao Félix en la rueda de prensa posterior al choque.

"Es un episodio que le pasa a cualquier futbolista y el árbitro entendió que lo tenía que expulsar. Posiblemente, si ese gesto se lo hace cualquier otro futbolista no reacciona de la misma manera, pero hay que respetar las decisiones de los colegiados", prosiguió el técnico, que destacó la forma en la que entró al campo Joao Félix.

"No tengo ninguna duda de que entró muy bien en el partido, que es lo que importa. Se le había visto con un buen ritmo. La jugada previa refleja que deja la mano atrás y es amonestado. Había entrado de la manera que queremos al campo. Me quedo con esa parte, que es la buena para cuando vuelva al campo", dijo en referencia a la posible sanción al futbolista, que podría ir de 4 a 12 encuentros.

Los atléticos recuerdan una acción de Casemiro con este árbitro

Tras la expulsión de Joao Félix, los atléticos han incendiado las redes sociales en señal de protesta por la decisión del colegiado. Pasaron muy pocos minutos cuando empezó a compartirse una imagen del Real Madrid - Barça de la pasada campaña en la que también estaba involucrada el mismo colegiado que el del Atlético - Athletic.

En ella se veía como Casemiro daba un manotazo al colegiado y Gil Manzano no le amonestó con ninguna tarjeta. Los aficionados del Atlético de Madrid se quejan porque, pese al contacto físico, el jugador brasileño del Real Madrid no recibió ninguna tarjeta y a Joao Félix por decirle que estaba loco, vio la segunda cartulina. Los hinchas 'colchoneros' no están para nada de acuerdo con la decisión adoptada por el colegiado.