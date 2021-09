'La terapia' de Carrusel Deportivo analizó de la mano de Javier Matallanas, Sique Rodríguez, Gustavo López, Tomás Roncero y Axel Torres la posibilidad de que Ronald Koeman abandone el banquillo del FC Barcelona en el caso de que el conjunto azulgrana no coseche buenos resultados y plantearon un nombre para sustituir al holandés.

Sique Rodríguez le preguntó por un nombre concreto a Axel: Roberto Martínez, actual seleccionador de Bélgica. "Yo creo que ahora hay una fase final de Nations League. Antes no se podría producir la salida, pero el Mundial queda más lejos", dijo sobre la posible llegada al Barça.

Respecto a otro nombre que está sonando en estos días, Rodríguez señaló que Jordi Cruyff no va a entrenar al Barça. Además, tampoco ven a Xavi como el entrenador del Barça. "No es el candidato ideal. Pero más allá de que pueda barajar opciones, Koeman sigue en el banquillo y si todo va normal en los próximos partidos tratarán de aguantarlo", dijo.

"Ronald Koeman va a seguir si no gana el lunes. Hombre, si no gana, los próximos tres o cuatro partidos no seguirá", reconoció Sique respecto al futuro del técnico holandés, cuyo futuro está pendiendo de un hilo. "El club quiere que haya tranquilidad. Es cierto que el equilibrio y la relación entre Laporta y Koeman se ha deteriorado."

Granada, Cádiz y Levante son los tres encuentros que tendrá el conjunto azulgrana en menos de una semana, por lo que Koeman tendrá que hacer una gran gestión de los minutos para poder dosificar una plantilla que tiene mermada la parcela ofensiva con las bajas de Dembélé, Braithwaite y Sergio Agüero. Se espera también que Ansu Fati pueda volver a disputar minutos en alguno de esos tres choques.