Las Preguntas Canallas: "Esto que le veo a Ancelotti no se lo vi a Zidane"

La remontada del Real Madrid frente al Valencia ha sido uno de los acontecimientos más importantes en la quinta jornada de Liga. Además, Joao Félix fue expulsado el sábado con el Atlético de Madrid, mientras que el FC Barcelona aún no ha jugado y lo hará el lunes frente al Granada.

Más allá de España, la mirada también se fue hasta París. Pochettino sustituyó a Leo Messi cuando el partido del PSG estaba 1-1 y la reacción de Leo fue tendencia en todas las redes sociales. Revive las 'Preguntas Canallas' sobre estos y muchos otros temas:

¿Es Carlo Ancelotti mejor entrenador que Zidane?

Julio Pulido: "Por favor... Movimientos tácticos como los que le estoy viendo a Ancelotti en esta etapa no se los vi a Zidane".

¿Tiene Casemiro bula arbitral?

Antonio Romero: "No. Tiene la misma bula que tiene Sergio Busquets o Luis Suárez".

¿Este Alaba es mejor que el Ramos de los últimos dos años?

Jesús Gallego: "Sí, o al menos es parecido".

¿Es Vinicius el futbolista más desequilibrante de la Liga?

Mario Torrejón: "Sí, porque creo que es el mejor regateador que hay. Uno de los que lo intenta es Carrasco, pero Vinicius está mejor".

En París hay mosqueo por la lenta recuperación de Sergio Ramos... ¿Enmascaró la gravedad de la lesión el central español para fichar por el PSG?

Antón Meana: "Creo que no porque pasó un reconocimiento médico con el PSG. Sí creo que pensó que estaba mejor de como está ahora mismo. La operación no salió tan bien como él tenía previsto. Creo que no ha tenido suerte en el postoperatorio".

Koeman ha dicho que es más realista que oportunista en relación con la derrota contra el Bayern. ¿Está utilizando a los jóvenes como escudo?

Jordi Martí: "Yo creo que él intenta protegerse y defenderse, pero creo que se equivoca. No es el mensaje que debe dar el entrenador. Le toca pasar página y buscar rendimiento".

Si Ronald Koeman es destituido, ¿quién te gustaría que fuera su recambio: Roberto Martínez, Antonio Conte, Luis Enrique Martínez o Xavi Hernández?

Lluis Flaquer: "Yo recuperaba a Luis Enrique para que ejerciera de líder".

¿Roberto Martínez, Conte, Luis Enrique o Xavi mejoran a Koeman?

Marcos López: "Ni idea".

Tras lo visto ayer, si mañana hubiera un Atlético-Real Madrid en el Metropolitano, ¿Sería titular Luis Suárez?

Miguel Martín Talavera: "Sí".

¿Está el vestuario harto de Joao Félix?

Pablo Pinto: "No, pero ha habido algunas actitudes que han querido moldear. Por ejemplo en los gestos durante los cambios del año pasado".

¿Está el Atlético viendo fantasmas arbitrales?

Iturralde González: "Sin duda alguna. Todo está estudiado para que pase y que se hable de otras cosas en lugar de lo que se tiene que hablar".

Ayer Simeone dijo de la expulsión de Joao Félix que posiblemente no hubiera sido expulsado en caso de ser otro jugador. ¿Queja justa o lloro fuera de lugar?

Antonio Romero: "Es una queja para tirar la piedra y esconder la mano. Si lo hace otro con menos nombres que Joao Félix creo que lo normal sea expulsado por roja directa y no por segunda amarilla. Creo que Simeone hace un flaco favor al futbolista porque lo que dice públicamente no lo ayuda".

Próximo fin de semana. Sábado a las 21:00, Real Madrid-Villarreal... ¿Estará Gareth Bale más pendiente del partido o de la Ryder Cup?, ¿y Julio Pulido de qué estará más pendiente?

Julio Pulido: "Bale estará más pendiente de la Ryder, sin lugar a dudas. Yo lo tengo complicado".

¿Quién llegará más alto: Camavinga o Pedri?

Jesús Gallego: "Es difícil porque Pedri va a jugar en un Barça que le va a costar tiempo llegar al nivel que tuvo. Camavinga va a tener mucha regularidad, pero no me atrevo a dar un pronóstico. Voy a decir que ojalá Pedri por lo que representa para el fútbol español".

El jueves Ander Herrera estuvo con Manu Carreño en El Larguero y dijo que Mbappé ya les había dicho que se quedaba en París. ¿Los últimos quince días de mercado fueron una película de ciencia ficción de los medios con un guion demasiado estirado?

Mario Torrejón: "No, fue un intento real de fichar a un jugador que no estaba en venta".

¿Quién hace mejor su trabajo: Koeman entrenando o Laporta presidiendo?

Marcos López: "Si piensan en el club, ni uno ni otro".

Mañana el tridente del Barça lo pueden formar Memphis, Coutinho y Luuk de Jong... En 2017 lo formaban Neymar, Messi y Luis Suárez... ¿Te dan ganas de romper el carnet de socio?

Jordi Martí: "Hombre, esto son palabras muy grandes. Nunca lo romperé. Yo fui al campo cuando en treinta años se ganaban dos ligas. Ahora bien, la nostalgia es tremenda".

¿Está justificado que Messi se siga enfadando cada vez que le cambian?

Lluis Flaquer: "No, no está justificado. Yo más que con la cara de Messi en el campo, me quedo con la cara de Pochettino. La foto es cuando él toma consciencia de lo que había hecho. El gran reto del PSG es gestionar tanto ego. Lo que está claro es que vamos a tardar mucho tiempo en ver a Pochettino cambiando a Messi".

Antón, el otro día dijiste que Griezmann fuera del campo te parecía un actor... ¿Qué actor sería?

Antón Meana: "Mario Casas".

Si tienes que elegir entre jugar con las gradas vacías o que te pite Gil Manzano, ¿con cuál te quedas?

Miguel Martín Talavera: "Vacías y en un descampado".

Gil Manzano reflejó ayer en el acta que Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid, se dirigió al cuarto árbitro diciéndole: "Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí". Después le dijo directamente a Gil Manzano: "Aquí nunca más, aquí nunca más". ¿Puede el Atlético vetar a Gil Manzano para sus partidos de Liga?

Iturralde González: "No, es imposible. Si fuera una final de Copa del Rey sí que podría".

¿Está buscando Andrea Berta hacerse mediático?

Pablo Pinto: "No especialmente, pero estoy de acuerdo en que está muy desafortunado en lo que hace".