Hay 'Caso Asensio' en el Real Madrid

"Hay caso Marco Asensio", según la información que ha dado este lunes Antón Meana. Tal y como contó el periodista en el programa El Larguero, "esta semana se antoja clave" para el futuro de Asensio en el club blanco, ya que su situación "empieza a ser complicada". "Marco no es Isco, Marco no es Marcelo, a Marco le llaman equipos, Marco tiene ofertas, Marco no está acabado y, por tanto, ni él ni su entorno entienden el rol que le da Ancelotti, esa extraña obsesión de verle en el medio en el 4-3-3 cuando nunca ha jugado ahí. Aunque no culpan a nadie por ahora, y menos a Carletto, y es evidente que falta por delante todo el año, esta semana se antoja clave", explicó Meana a Manu Carreño.

"Si Marco Asensio sigue teniendo un rol completamente residual como si fuera Isco o como si fuera Marcelo, la temporada se va a hacer larga y las conversaciones club-entrenador, entrenador-futbolista, futbolista-club se van a repetir", ha añadido. "Es una situación que ya empieza a ser complicada y estamos a mediados, finales de septiembre", ha apuntado.

"Es la primera vez que ha podido salir"

Por su parte, Javier Herráez ha añadido que el futbolista ha podido salir este verano. "Asensio ha jugado 95 minutos en cinco jornadas. Es la primera vez en el que Asensio ha podido salir. Al final no llegado una oferta seria y se ha quedado en el club", ha asegurado.

"Era un intocable desde que volvió del Espanyol cedido. Era el jugador que más ofertas tuvo de toda Europa y Zinedine Zidane pidió que se quedara y jugó en torno a 40 partidos con Cristiano, Benzema o Bale", ha informado. "Antes del verano, el entorno de Asensio decía que el futuro del futbolista balear dependía de Ancelotti. Ancelotti no le ha dado más bola. Se antoja un año difícil para Asensio", aseguró.

El análisis del Sanedrín

Álvaro Benito: "El camino más corto es buscar la carrera en otro lugar pero lo que tienes en el presente es luchar hasta el último minuto por convertirte en futbolista importante en el Real Madrid. Tiene el talento para serlo. Tenemos un ejemplo muy claro de un futbolista que acaba de llegar y es Camavinga y es como te vas ganando minutos. Marco Asensio debe recorrer el camino de la rebeldía de demostrar a Ancelotti que te quieres comer el campo, comer cada minuto y sales con los ojos inyectados en sangre para competir. En el momento en el que podamos ver eso y realmente no le den opciones hay motivos para queja. Ha tenido oportunidades de ocupar ese puesto de la derecha donde ni Rodrygo ni Bale lo han ocupado. Tiene gestos de futbolista súper 'top'. Me daría mucha pena que no acabara su carrera sin ser importante en el Real Madrid pero le ha faltado ese camino. Un futbolista cuando está en esta situación o te vas o agarras el toro por los cuernos. En este momento Ancelotti no contaba con él como atacante pero yo no lo veo por detrás. No es un organizador de juego, no tiene ese dinamismo que tiene Di María. Siempre le he visto siendo determinante. La situación es que tiene dos caminos: rebeldía total o que su carrera tiene que ir por otro lado".

"Todos pensamos que nuestra vida es más injusta que la de los demás. Aunque pienses eso el entrenador siempre va a poner el que más rendimiento le de. Cuando no te ponen tienes que empezar a trabajar desde el lunes hasta el viernes. El entrenador tiene que ver un cambio. Fue un error que fuera a los Juegos. Lo que interesaba era coger 10 días de vacaciones y estar un mes entrenando como un animal para que Ancelotti le tuviese que poner".

Kiko Narváez: "Le ha pasado el AVE unas pocas veces y no se ha montado. Todos sabemos la calidad que tiene, si no tiene minutos será por algo en el día a día. Viendo sus condiciones y características, igual es su carácter".

Gustavo López: "Cuando un entrenador no te pone puede ser un entrenador que no te ve esas condiciones para lo que quiere en el equipo. Cuando dos no te ponen y cuando pasan varios entrenadores y no tienes esa titularidad... La olimpiada le puede servir porque si la hace perfecta le servía como trampolín. Las dos vertientes pueden ser interesantes".