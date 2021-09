"Debe recorrer el camino de la rebeldía": la única opción de este futbolista para ser importante en el Madrid

El sanedrín de 'El Larguero' analiza la situación del Barcelona tras el empate contra el Granada, el actual estado de forma de Marco Asensio en el Real Madrid y cómo llega el Atlético de Madrid en este comienzo de temporada.

El Barça de Koeman

Álvaro Benito: "En momento así en un club grande se tiende a exagerar todo. El Barça no tiene mala plantilla y puede ser más competitivo de lo que se dice. Lo que dice Koeman lo escucha la plantilla. El Barça siempre tiene que ir a ganar títulos aunque es evidente que no es el de antes. Se puede competir mucho mejor con la plantilla que tiene".

"La liga todavía queda mucho pero como pierdas en Lisboa lo tienes muy complicado. Ahora mismo escuchas al líder en rueda de prensa y con qué confianza vas a jugar allí. Es muy importante el mensaje a nivel emocional que traslade tu entrenador".

Gustavo López: "Los estilos son todos respetables y dependiendo de los futbolistas que tienes puedes jugar a lo que puedes o a lo que quieres. El mensaje que manda Koeman es el del líder, pero si ese mensaje es pesimista imagínate lo que puede ser dentro del vestuario. No puede ir por esas rutas de decir "esto es lo que hay". Eso es lo grave".

"Me da la sensación de que nadie cree a nadie. Esto le hace mal para que pueda competir en condiciones. Si un equipo donde se ha ido tu líder, Messi, por lo menos hay que ir alineado con el mismo mensaje".

Kiko Narváez: "Si la motivación tuya es decir "es lo que hay", apaga y vámonos. Este Barcelona si recupera gente no creo que esté descolgado para luchar con los de arriba. No puedes vender la burra de que no tienes nada".

Raúl Ruiz: "Se equivoca. Se pega un tiro al pie. Cuántos entrenadores hemos visto defender a jugadores sabiendo que no piensan eso. Lo de Koeman va más allá, es el tema de Laporta, el estilo, el juego, le está superando a Koeman. El primero que ha dicho "es lo que tengo" es Laporta. Todo va generando una bola de nieve. No es solo para competir que estoy de acuerdo que tiene una plantilla con la que se puede competir, pero a él le exigen hacerlo con un estilo, tiene que crear fútbol y no vale balones a la olla porque tienes que jugar al estilo Barça. Esto a Koeman le va a minando".

Caso Asensio

Antón Meana: "Marco no es Isco, Marco no es Marcelo, él tiene ofertas y no entienden el rol que le da Ancelotti. No culpan a nadie y menos a 'Carletto' pero esta semana es clave. Si sigue teniendo un rol residual, la temporada se va a hacer larga".

Javier Herráez: "Hay un dato fundamental. Es el primer verano en el que ha podido salir. Le ha llegado una oferta seria y se ha quedado, pero Asensio siempre ha sido intocable. El entorno de Asensio ha dicho que su futuro depende de Ancelotti. La realidad es que fue un 'Golden Boy'. La lesión y su verano tumultuoso ha hecho que este verano haya podido salir".

Álvaro Benito: "El camino más corto es buscar la carrera en otro lugar pero lo que tienes en el presente es luchar hasta el último minuto por convertirte en futbolista importante en el Real Madrid. Tiene el talento para serlo. Tenemos un ejemplo muy claro de un futbolista que acaba de llegar y es Camavinga y es como te vas ganando minutos. Marco Asensio debe recorrer el camino de la rebeldía de demostrar a Ancelotti que te quieres comer el campo, comer cada minuto y sales con los ojos inyectados en sangre para competir. En el momento en el que podamos ver eso y realmente no le den opciones hay motivos para queja. Ha tenido oportunidades de ocupar ese puesto de la derecha donde ni Rodrygo ni Bale lo han ocupado. Tiene gestos de futbolista súper 'top'. Me daría mucha pena que no acabara su carrera sin ser importante en el Real Madrid pero le ha faltado ese camino. Un futbolista cuando está en esta situación o te vas o agarras el toro por los cuernos. En este momento Ancelotti no contaba con él como atacante pero yo no lo veo por detrás. No es un organizador de juego, no tiene ese dinamismo que tiene Di María. Siempre le he visto siendo determinante. La situación es que tiene dos caminos: rebeldía total o que su carrera tiene que ir por otro lado".

"Todos pensamos que nuestra vida es más injusta que la de los demás. Aunque pienses eso el entrenador siempre va a poner el que más rendimiento le de. Cuando no te ponen tienes que empezar a trabajar desde el lunes hasta el viernes. El entrenador tiene que ver un cambio. Fue un error que fuera a los Juegos. Lo que interesaba era coger 10 días de vacaciones y estar un mes entrenando como un animal para que Ancelotti le tuviese que poner".

Kiko Narváez: "Le ha pasado el AVE unas pocas veces y no se ha montado. Todos sabemos la calidad que tiene, si no tiene minutos será por algo en el día a día. Viendo sus condiciones y características, igual es su carácter".

Gustavo López: "Cuando un entrenador no te pone puede ser un entrenador que no te ve esas condiciones para lo que quiere en el equipo. Cuando dos no te ponen y cuando pasan varios entrenadores y no tienes esa titularidad... La olimpiada le puede servir porque si la hace perfecta le servía como trampolín. Las dos vertientes pueden ser interesantes".

Lo mejor del Atlético

Kiko Narváez: "Me encanta Rodrigo de Paul. Se espera a Luis Suárez que va a aportar muchísimo más. Los partidos ante Oporto y el Athletic le ha faltado finura y cuando tienes un equipo con tantísimo talento te tienen que desatascar y el Atlético no lo está consiguiendo. La sorpresa es Rodrigo de Paul, se va acostumbrando a jugar a menos toque y da muchas cosas".

Gustavo López: "Hay partidos donde para mi puede sobrar un central y donde con cuatro atrás es suficiente. Depende del rival".