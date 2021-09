Iñaki Gabilondo: "Hacer oposición no puede ser jugar a la demolición"

"Estamos en un momento en el que me sorprende que no se entienda que hacer oposición no es jugar a la demolición. Si eso es la democracia, yo me borro", ha sentenciado Iñaki Gabilondo en su despedida en Hora 25. El periodista, que dice adiós a la radio tras una inmensa trayectoria, ha cargado contra la actitud de la oposición; a la que ha calificado de destructiva.

Gabilondo ha sido claro: "Si la democracia es una operación que consiste en que la mitad de un país se dedica a destruir lo que la otra mitad construye... eso no es así. Estamos entendiendo como natural que la tarea de la oposición es demoler por sistema cada cosa que pasa. Eso me parece una aberración".

El periodista, que ha criticado los ataques y la división que se han producido en determinados sectores de la sociedad, ha incidido en la capacidad transformadora de España, así como en la vital importancia de la unión en la actualidad. "España es un país que cuando ha tenido un proyecto ha asombrado al mundo. Se ha producido una voluntad con resultados extraordinarios: cuando pasamos de la dictadura a la democracia, cuando normalizamos nuestra situación con Europa, los Juegos Olímpicos... cuando hay un proyecto compartido, España hace maravillas. Y el mundo nos mira con asombro", ha declarado.