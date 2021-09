Marc Amorós, sobre la erupción en La Palma: "Las 'fake news' que apuntan a los migrantes son muy peligrosas"

“Está todo orquestado. Si os fijáis en las fotos y en los vídeos, el volcán sale desde una ladera y no desde la cima, que es desde donde se supone que debe salir la lava de un volcán. Raro, raro, raro. Está todo muy bien orquestado” o “Creo que la erupción del volcán es un buen augurio. Nos dice que nuestros gobernantes satánicos arderán en el fuego purificador por todo el daño que nos están haciendo. Arriba el ánimo!! Y no olvidéis DESOBEDECER!!! Incluso “Vacuna y volcán empiezan con V. ¿Casualidad? No lo creo”. Aunque cueste creerlo, todo esto lo podemos leer estos días en Twitter, a través de usuarios negacionistas de los volcanes.

Lo que no es casualidad es que cada vez que hay un hecho extraordinario los bulos aumentan considerablemente. Y en cuanto a ‘fake news’ sobre este último suceso las hay para todos los gustos, tal y como enumera el autor de ‘Las fake news nos joden la vida’: las que siembran la duda; las que buscan una explicación alternativa, como es el caso de los que vinculan las Ondas Haarp con la erupción del volcán; o las alarmistas, que tienen como fin último despertar el temor, es el caso del mensaje difundido entre los vecinos de La Palma alertando del peligro de beber agua del grifo, en este caso concreto el Cabildo de La Palma se ha visto obligado a desmentir este mensaje. “En este tipo de bulos contribuye el buenismo de la gente. Si vives allí y recibes ese mensaje por si acaso no bebes y lo compartes con tus amigos. Aunque no sepas quien lo envía o quien lo sostiene”.

Dentro de este variado catálogo de ‘fake news’ destacan las que culpan al Gobierno de España de un fenómeno natural como es la erupción de un volcán, como “Han provocado la erupción para que nos olvidemos de que el kilovatio roza hoy su máximo histórico”. Aún más peligrosos son los memes que señalan directamente a los inmigrantes mediante fotografías falsas. Amorós señala que una de esas fotos que tiene como protagonistas a un grupo de migrantes haciendo cola en el hall de un hotel corresponden con un desalojo que hubo en Gran Canaria a principios de 2019. Otra que también circula por redes sociales de camas en el suelo de los polideportivos se trata de una imagen del año 2019 cuando tuvo lugar un incendio en La Aldea.

“Esto cala y es peligroso, cuando vemos a Javier Negre, que se hace llamar periodista y hace mucho daño a la profesión, publicando un tuit afirmando que ‘El Gobierno de Canarias y el central van a meter a los pobres evacuado del volcán en un campo de fútbol y en un cuartel militar. Si hubiesen entrado en patera estarían en un hotel de 4 estrellas con pulserita de todo incluido, más móvil y diez euros al día’”, advierte Marc Amorós.

El objetivo de este tipo de bulos es marcar la conversación social y digital y de esta manera ganar visibilidad y conseguir “más adeptos”. “Porque quienes creen esto se convierten en fieles muy difíciles de convencer de lo contrario”, sentencia Amorós.

La máxima del negacionismo: “Toda fuente oficial miente”

Además de los negacionistas del coronavirus, de las vacunas, los de la nieve que surgieron durante el temporal Filomena, ahora se suman los de la erupción del volcán de La Palma.

“Los negacionistas creen que toda fuente oficial miente. Creen que hay una mano negra que siempre nos oculta la verdad”, sentencia Amorós.

Aunque no es un movimiento nuevo, desde la irrupción de la pandemia se ha hecho más evidente y hemos presenciado un incremento de teorías alternativas a los hechos. “Cuando hay un hecho extraordinario que juega con la salud de las personas, si no nos podemos fiar de las fuentes oficiales, estamos jodidos. Porque entonces no podemos hacer caso a nada, y la espiral de temor y de miedo se dispara”, explica el experto en bulos.