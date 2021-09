Samuel Eto'o, en 'El Larguero': "Haaland es muy bueno, pero el próximo grande es Mbappé"

Samuel Eto'o, exinternacional camerunés y exjugador del FC Barcelona o RCD Mallorca entre otros, ha pasado por los micrófonos de El Larguero tras anunciar su intención de presidir la federación camerunesa de fútbol. Con Manu Carreño ha charlado sobre la situación en el Barça, con la guerra abierta entre Joan Laporta y Ronald Koeman, el gran estreno de Vinicius con el Real Madrid o la sucesión de Messi y Cristiano Ronaldo en el trono de fútbol mundial.

Además, el camerunés y Manu Carreño han tocado el tema del racismo en el deporte, algo que según el propio Eto'o desaparecerá del fútbol "cuando desaparezca de las sociedades". Consulta la entrevista completa.

¿Cómo te va la vida?

Si no me puedo quejar. Tengo niños que crecen, el pequeño va a cumplir 13 años y la mayor tiene 22. Tengo a mi mujer que me sigue amando y mira, y yo mismo estoy por aquí. Siempre un placer volver en España.

Entre tus hijos… ¿Ha salido algún buen o alguna buena futbolista?

Hay un buen futbolista que está haciendo su camino. Se llama como su padre, Samuel, y también es delantero.

La familia, bien, la salud, bien, y el fútbol, bien. Has dicho que te quieres presentar a la presidencia de la Federación de Camerún de fútbol.

Lo anuncié este martes y es algo que durante casi dos años he estado pensándolo y consultando con diferentes personas que están implicadas en el fútbol de mi país. Y anuncié que voy a ir a intentar traer cambios y ayudar para para mejorar el fútbol de mi país.

¿Cómo está el fútbol en Camerún?

Está atravesando un período muy difícil, pero creo que lo está atravesando porque no hay ningún proyecto serio y a partir de ahí creo que nuestro deber es traer algo nuevo que vamos a presentar a la gran familia del fútbol. Y a partir de ahí, si nos votan, implementaremos nuestro proyecto y que sea algo como las federaciones más importantes del mundo.

Te presentas para ganar, ¿no?

Sí, sí me presentó para ganar, pero nunca he visto a alguien que se presenta para perder. Más allá de esto, creo que lo más importante es estar al servicio de ese fútbol y traer ideas nuevas y a nivel de organización, de planificación y también de traer nuevos sponsors para el fútbol de mi país.

¿Has estado preparándote estos dos años?

He estado observando, viajando... La suerte que tengo es que conozco, he estado y estoy al lado de muchos dirigentes y veo cómo estas cosas van, las diferentes progresiones que hay, los cambios que hay y muchas federaciones que hoy todo el mundo dice son federaciones importantes pero que han tenido dificultades en un momento dado. Sueño y deseo ser la persona que va a cambiar la Federación de Camerún para el bien de fútbol de mi país.

¿Del fútbol español con qué te quedas del fútbol español? ¿Qué te gustaría copiar o qué se hace bien en el fútbol español?

Mira, hoy es una referencia el fútbol español. Si vemos un poco lo que el presidente de LaLiga ha hecho estos últimos años con la organización de LaLiga, con las ventas de los derechos, es algo increíble. Si vas 20 años atrás o 25 años atrás no teníamos ni el 10 por ciento de estas ganancias. Hay que empezar un día y creo que es una buena referencia para poder traer esos cambios en la federación de mi país.

En este tiempo que lleva tres años sin jugar, ves que también está todo bastante revuelto conflicto FIFA con UEFA, la Champions, la Superliga, que si quiera ver un Mundial cada dos años. Tú, por ejemplo, ¿serías partidario de que hubiera una Superliga?

¿Una Superliga? Eso no lo sé, pero el Mundial a dos años no es sólo la cuestión del Mundial, creo que hay que abordar ese tema en su globalidad. Y como africano, te voy a decir que es en su globalidad es algo que a mí personalmente me. Un ejemplo básico es cuando haces un poco las estadísticas de los viajes de los jugadores. Entre un europeo, un africano, un sudamericano… ¿Cuáles son los jugadores que viajan mucho más? ¿Cuál es el jugador que viaja más?

Los sudamericanos no paran…

Pero tienen que rendir en lo mismo, como a un europeo ¿no? El que viaja menos es el europeo. El que viaja más es el sudamericano, el africano, el asiático... pero tenemos que rendir al mismo nivel sin pensar que hay unos que viajan más, que no tienen el mismo tiempo descansar. Si esas agendas que la FIFA está proponiendo para modificar esto va a bajar primero las horas de viajes que los diferentes jugadores van a tener y del otro lado los jugadores van a descansar lo mismo entre 20 o 25 días. Como africano es algo que a mí personalmente me va a interesar. Muchos hablan del prestigio, pero la cuestión es que vamos a ver un espectáculo, lo vamos a ver porque hay personas que están ahí y son las personas que nos llevan a ver ese espectáculo.

Hay que cuidar al futbolista, ¿no?

Hay que cuidar al futbolista por encima de todo. Y por lo que estoy viendo es lo que la FIFA está intentando hacer. Después hay intereses de los otros y de los otros no y ahí no me meto. Lo único que pienso es el bien de mi continente y el bien del fútbol.

¿Lo de lo de ser entrenador se te ha pasado ya o no? No hace mucho escuché que te gustaría ser entrenador del Barça.

Amo el fútbol y he estado pasando mis exámenes para ser entrenador, pero sabes también que viniendo del continente que donde vengo tenemos más dificultades que otros. No tenemos la misma oportunidad por mucho que hayas sido un jugador importante, cuando hemos demostrado de que podemos ser igual o mejor que los demás.

Los jugadores africanos no tenéis las mismas oportunidades que, por ejemplo, los europeos para entrenar a grandes clubes.

Sólo tienes que mirar ya a nivel de futbolistas, ni te hablo a nivel de entrenador. ¿Cuántos entrenadores africanos entrenan en la Liga? Ninguno. ¿Pero no crees que hay unos que valen? Seguro. Entonces es una cuestión que tenemos que pensar. También es un problema donde FIFA y UEFA tienen que pensar porque hay muchos entrenadores europeos y negros en el mundo que vienen a entrenar [a África] cuando quieren y como quieren y muchos no son competentes en África cuando los africanos tienen muchas dificultades para venir a entrenar en Europa. Son tantas cuestiones que tenemos que meter encima de la mesa y discutir que sean las competencias que valgan. Porque te cojo mi ejemplo de jugador. Muchos no contaban conmigo, pero llegué donde llegué porque me dieron dos oportunidades. Le doy las gracias al Real Madrid que me trajo en Europa, a Mallorca que me dio la oportunidad de crecer y al Barça que me dio la plataforma para demostrar que valgo.

Y en estos años, Samuel, que dices que lo tienes más difícil que otros para ser entrenador en Europa... ¿Crees que se ha avanzado en el tema del racismo en los últimos años?

Hablo más en general, no hablo solo de Samuel Eto'o.

No, no, te he entendido. ¿Pero crees que se ha avanzado en el tema del racismo o que sigue eso ahí en el fútbol y no acaba de erradicarse?

Eso no acaba de erradicarse. Pero no es sólo una cuestión de fútbol. El fútbol es sólo el reflejo de lo que vivimos cada día en nuestras sociedades. Y creo que es una cuestión que vamos a resolver todos juntos, no sólo de fútbol. Creo que cuando nuestras sociedades van a mejorar, el fútbol automáticamente mejorará.

Oye, hablemos de fútbol. ¿Qué pensaste cuando te enteraste de que Messi se iba al PSG? ¿Pensaste que era una broma o cómo te quedaste? ¿Dónde estabas cuando pasó?

Estaba al teléfono con un gran amigo mío, Alejandro Echeverría. La verdad es que me dio pena como culé, pero me dio también alegría como fan del PSG, porque el PSG es uno de mis equipos de corazón.

Salías ganando entonces, salías ganando con una cosa u otra (Risas).

No es una cuestión de ganar. Por la historia, por lo que representa Lionel, lo que hubiéramos querido es que acabase su carrera en el Barcelona con todos los honores que él se merece. Pero vemos que es una cuestión un poco aquí en la Liga de que muchos jugadores importantes salen de una manera complicada de sus clubes.

Y qué difícil es eso.

Cuando ves, a lo mejor en Italia, cuando un jugador acaba su carrera y a veces con 40 años, luego eres vicepresidente o juegas un papel importante dentro del club porque has dado tanto al club que es una manera de club de decirte aquí estamos ahora. Creo que son cosas también que tenemos que mejorar aquí en el fútbol español.

Un equipo con Messi, Neymar y Mbappé. ¿Tú crees que puede acabar bien o hay demasiado gallo en el mismo corral?

Tiene que acabar bien, tiene que acabar bien. Yo me acuerdo y nuestro tiempo en el Barcelona, cuando también había mucho gallo. Ronaldinho, Samuel... Pero durante muchos años dimos muchas alegrías y mucho resultado. Creo que los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos y dar el resultado que se espera.

Al final parece que será el último año de Mbappé. Ya veremos si es el último o le convencen para renovar y, si no, pues acabará en el Real Madrid. ¿Tú le ves jugando en el Real Madrid?

Yo siempre he dicho que es el próximo muy muy grande. Hoy en día tenemos a dos fenómenos que están ahí, que son Cristiano Ronaldo y Messi, que están por encima de todos, pero el próximo grande es Mbappé. Tiene tanta calidad... puede jugar en cualquier equipo.

¿Y a Haaland no le pones a ese nivel, le pones por debajo?

Haaland es un muy buen delantero. No lo quiero decir... pero la verdad es que Mbappé para mí es un jugador único que va a estar al nivel de Messi y Cristiano. O eso espero.

¿Oye, y a este FC Barcelona cómo le estás viendo que eres un gran culé? Fíjate Koeman, que lleva desde que desde que empezó la temporada no, desde que acabó la anterior, un poco ahí en el alambre y empieza a ésta y parece que no le tiene la confianza del presidente. Qué difícil es lo que está pasando en el Barça. ¿Qué análisis haces tú de lo que está pasando?

Lo que he escuchado últimamente creo que es una salida de Joan Laporta, que dijo que mantiene toda su confianza y, conociendo a Joan, él no dice las cosas si no las piensa. Es un enamorado del Barça y es un es un fan antes de ser presidente. Nos habíamos acostumbrado a ver a nuestro Barça con Lionel Messi. Ahora que nos estamos adaptando una nueva etapa, tenemos que dar tiempo al equipo, pero espero que al final nos den alegría y trofeos.

Vamos a ver qué pasa y a ver qué pasa con Koeman. Que, por cierto, esta mañana, no sé si te has enterado, ha dado rueda de prensa previa al partido de mañana y ha sido una rueda de prensa tremenda. No ha admitido preguntas. Eso habla un poco de la tensión que se está viviendo. Se ha sentado, ha leído un comunicado y ha dicho no admito preguntas. Eso habla un poco del momento que está viviendo Koeman, que no tiene que ser fácil para un entrenador vivir eso.

Sí, pero también vosotros a veces dais mucha caña (Risas).

Tú lo sabes bien, por eso no quieres ser entrenador, ¿no? (Risas).

No, no, no, no he dicho que no quiero se entrenador. De hecho, he vuelto para tener las licencias, porque eso lo tengo ahí. No me da miedo enfrentarme a los periodistas. Pero somos humanos y sabemos que a veces podemos estar cansados de tantas preguntas.

¿Entiendes lo de Koeman?

Claro que lo entiendo. Mira cuántas veces he salido yo y he pegado dos gritos que los que no me conocían deberían pensar que estaba loco.

Pues veremos a ver qué pasa con este Barça y veremos a ver qué pasa con Samuel Eto'o. Pero entonces, aunque tienes ese proyecto como primera meta, lo de la presidencia de la Federación de Camerún, sí que te gustaría algún día dirigir al FC Barcelona desde el banquillo. Ese sueño lo tienes ahí.

Sólo tengo 40 años ojalá que Dios me haya reservado una larga vida en este mundo. Yo soy uno que va pensando hoy en el día a día. Hoy me tocha ayudar al fútbol de mi país, pero no me cierro la puerta a dirigir. Creo que siempre me va a quedar tiempo. Ojalá pueda poner bien el fútbol de mi país. Si en cuatro años está bien, organizaré unas elecciones y haré que todo el mundo sepa que para dirigir el fútbol de Camerún hay que tener un proyecto, que hay que presentar a diferentes delegados y, a partir de aquí, que esto no funcione como 'yo quiero ser presidente sin proyecto y llegar ahí y no saber lo que uno tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer. Mi deseo es ser el primero en impulsar esta manera de hacer las cosas, de hacer las cosas como se hacen en Europa y en esto era el mundo. Que esto no es magia.

Justo eso le están diciendo a Joan Laporta en esta segunda etapa. Tú le conoces bien de la primera, pero en la segunda una de las mayores críticas es que no tiene proyecto.

Yo creo que Joan tiene un plan. No lo des por vencido porque es muy listo. Es un privilegio de tenerlo como como hermano, no como amigo, pero como hermano.

A ver si te va a llamar para que vayas al Barça con él a echarle una mano.

Siempre estaré a su lado como un hermano y como amigo. He hablado últimamente con él. Él siempre busca soluciones para el bien del Barça y no me queda duda que encontrará las mejores soluciones para el club

Si te llama Florentino... Al Real Madrid no, ¿verdad?

No tengo ningún problema ahora con el presidente.

Te llevas bien con todo el mundo. Eras guerrillero en el campo, pero luego en el fondo, te llevas bien con todo el mundo.

Mira, yo tenía que defender primero la camiseta que me fichó, pero a Florentino le vi hace poco en un restaurante y él estaba contento de verme, igual que yo a él.

¿Oye, y de Vinicius? Te he preguntado por algunos de los jóvenes talentos. ¿Crees que él tiene una proyección para llegar a ser importante?

Tiene que marcar más goles.

El gol es lo que marca la diferencia, ¿no?

El gol siempre marca la diferencia. Por eso jugamos al fútbol. Él puede tener todas las cualidades del mundo, pero si no define los partidos, va a ser difícil que marque una época.

Que es un poco lo que a lo mejor le ha pasado a Griezmann en el FC Barcelona. Fíjate en el Atlético cada vez que jugaba como marcaba, en la selección francesa igual y, sin embargo, en el Barça no ha sido ni la sombra de lo que había sido antes.

Es una cuestión de adaptación. Como sabes, hay muchos jugadores que han ido a muchos clubes y no se han adaptado todo bien como querían. Pero esto es parte de la vida. Lo único que le deseo, ahora que ha vuelto en el Atlético de Madrid, es que esté feliz.

Pues nosotros te deseamos que estés feliz también Samuel Eto'o. Nos alegramos de tenerte por aquí, por España. Que tengas mucha suerte. Seguro que si eres presidente de la Federación de Camerún lo vas a hacer de lujo, pero que nos gustaría verte en un banquillo, que nos va la marcha, para volver a verte en una rueda de prensa y decirte 'Oye Samuel' y que nos pegues cuatro gritos (Risas).

Ya no hay cuatro gritos, porque con cuarenta años y gracias a vosotros he aprendido bastante y ya no voy a caer (Risas).

¿Pero es más cañera la prensa en España que en otros países o no?

En todos los sitios es igual. Lo único que hay que saber aguantar como un buen boxeador y tener amigos que cuiden de nosotros.

Sí señor. Un abrazo, amigo. Muchas gracias por este ratito de radio y mucha suerte.

Seguiremos hablando. Muchísimas gracias.