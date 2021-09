"Antes faltaba y ahora sobra": el factor que diferencia a Ancelotti del resto de entrenadores

El Sanedrín de El Larguero tras la goleada del Real Madrid ante el Mallorca, con la irrupción de Marco Asensio y la gran actuación de Karim Benzema. Por otro lado, la esperpéntica rueda de prensa de Koeman y los comentarios de Joan Laporta son analizados al detalle.

El caso Asensio

La irrupción del jugador mallorquín tras las declaraciones de Ancelotti en rueda de prensa hace plantear el hueco que podría tener Asensio en este Real Madrid. Su hat-trick le pone las cosas muy complicadas al técnico a la hora de decidir.

Jesús Gallego: “Creo que Asensio tiene difícil ser titular en el Real Madrid. Hoy se ha demostrado que cuando juega en la banda pierde. Jugar en el centro en el Real Madrid no es fácil”

Mario Torrejón: “El talento no se ha cuestionado en ningún momento. Creo que han salido pocas zurdas así. Yo soy de los que creó que todavía hay esperanza para Asensio. Lo que hay ha demostrado Asensio es que sigue teniendo mucho gol. Este año se vuelve a golear. Lo que antes faltaba ahora sobra. Da gusto ver al Madrid dentro y fuera de casa. Es muy divertido verlos”.

Antonio Romero: “Me parece muy importante la figura de Ancelotti. No hace falta tirar por tierra el trabajo de otros. Para que futbolistas como Ancelotti se enganche es muy importante tener un entrenador así. La duda que a mí me queda es que cuando juguemos contra rivales de mayor posesión, va a tener que trabajar mucho más”.

¿Benzema posible balón de oro?

El francés ha arrancado de dulce. En seis jornadas ha anotado 8 goles y ha repartido 7 asistencias. Se trata de un récord este siglo, y es que Benzema ha superado a Messi o Cristiano Ronaldo en esta estadística. Por ello, El Sanedrín planteó la posibilidad de galardonarle con el mayor premio individual que existe.

Jesús Gallego: “Yo se lo daría a Haaland. Creó que su irrupción ha sido espectacular”.

Pablo Pinto: “Yo no se lo daría a Benzema. No ganó ningún título, ninguna copa y tampoco fue pichichi. Para mí es Lewandowski. Kanté también hizo una temporada espectacular”.

Mario Torrejón: “El argumento a favor de Benzema es que ha tenido el consenso de que todo el mundo piensa que ha jugado muy bien. En el caso de Benzema me recuerda mucho a lo de Modric”.

Antonio Romero: “El premio del Balón de Oro es un premio que se da al mejor jugador independientemente del equipo. No hay un jugador que haya jugado mejor al fútbol que Karim Benzema. Es un debate que se puede poner sin ninguna duda sobre la mesa”.

La rueda de prensa de Koeman

La relación entre Laporta y el técnico holandés sigue siendo el principal problema en la ciudad condal. Koeman no admitió preguntas de periodistas en rueda de prensa, y Laporta respondió haciendo denotar la tensión que existe dentro de la plantilla barcelonista.

Jesús Gallego: “Es el fiel reflejo de para lo que me queda en el convento me cago dentro. Algún socio del Barça estará incrédulo con la situación”.

Pablo Pinto: “No se soportan y ya no disimulan. Voy a hacer lo que me salga de las narices hasta que me echéis y Laporta no tiene dinero”.

Lluís Flaquer: “Koeman quería mandar un mensaje muy claro. Las preguntas solo habrían ensuciado su mensaje. Cuando él lo pronuncia obliga a Laporta a posicionarse. Si no comparte su visión tiene que arreglarlo ya”.

Santi Giménez: “La versión de que es para qué le pagué no lo compro porque no hay dinero. Es una cuestión de que así no se puede seguir. Desde arriba se ha minado la labor de Koeman. Hoy ha salido y ha dicho “o me destituyes o me apoyáis. Así no se puede continuar. Lo que me parece que es que Koeman ha llegado a una estrategia muy ‘cruyffista’. La pelota está en el campo de Laporta”.

Marcos López: “Koeman ha hecho el comunicado que no hizo el presidente al llegar al cargo. Al entrenador le has quitado a Messi y a Griezmann. Ha hecho un comunicado realista. Deben entender que si quemas el fusible de Koeman te cae todo aquí. Demostraron en verano que no tiene ese poder de seducción”.

¿Cuánto tardará en esclarecerse la situación?

Santi Giménez: “Con un Barça fuerte Koeman hoy no cogía el avión a Cádiz, pero está en la miseria. Cada club tiene a alguien que en cuestiones de emergencia aparece. Si había una persona que podía ocupar esa posición era García Pimienta, pero se lo cargaron el primero”.

Lluís Flaquer: “Agradecería que hubiese una respuesta rápida. Se está pudriendo todo y así el Barça no va a levantar la cabeza”.

Jesús Gallego: “El lenguaje gestual de Laporta era de me estoy conteniendo. Esto le va a crear una úlcera. Solo falta que Pique mañana marqué y le vaya a dar un abrazo a Koeman”.