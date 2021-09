Manu Carreño: "Creo que Koeman está forzando que le echen"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman, al menos, "en principio", citando las palabras de su presidente Joan Laporta en la noche de este miércoles, leyó un comunicado en rueda de prensa ese mediodía y no admitió las preguntas de los periodistas que habían acudido citados.

✍️ La opinión de @manucarreno



❌ "Koeman ha pedido el apoyo de la prensa, pero no somos la ONG \'Koeman sin fronteras\'. No venimos a salvar a nadie"



🗣️ "Habrá críticas, algunas merecidas y otras inmerecidas" pic.twitter.com/7XXOH345Zb — El Larguero (@ellarguero) September 22, 2021

Manu Carreño opinó sobre ello en El Larguero: "Hemos llegado al último episodio de este esperpento, de este circo mundial llamado FC Barcelona, con Joan Laporta como rey de la pista y jefe del circo".

"Ronald Koeman sale, lee un comunicado y no admite preguntas cuando forma parte de su obligación… Es que está en su contrato que tiene que entrenar, dirigir partidos y dar ruedas de prensa. Está inventado así. Si no, te dedicas a otra cosa y no hablas con la prensa, pero si eres entrenador, y más del FC Barcelona, tienes que hablar con la prensa", añadió.

"Creo que está forzando que le echen"

El director de El Larguero lamentó su trato a la prensa: "No sé muy bien qué pretende, yo creo que ya está forzando que le echen y que le paguen la pasta, y hasta le puedo entender. Lo que no puedo entender es que te sientes con los periodistas, leas un comunicado de dos minutos y 50 segundos y digas, ‘hasta luego, buenas tardes que me tengo que ir a otra cosa’. Eso no vale para nada y no se justifica por mucho cabreo que tengas con Laporta".

Por último, Carreño criticó que pidiese ayuda a los medios de comunicación. "Y luego, pidiendo el apoyo de la afición, que me parece bien, y de la prensa. La prensa estamos para opinar, acertada o equivocadamente, no somos de la peña de ningún equipo ni de la ONG ‘Koeman Sin Fronteras’. No venimos a salvar a nadie, esto es así y si no aceptas las críticas… Entiendo que habrá algunas merecidas y otras inmerecidas, lo que no entiendo es lo que ha pasado hoy", explicó.