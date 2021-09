El análisis de la detención de Carles Puigdemont en Hora 25

La detención (o retención) de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia desde el año 2017, ha sacudido el mundo político y jurídico. El expresident ha sido detenido en Cerdeña por la policía italiana debido a la euroorden de búsqueda y captura que pesa sobre él desde 2019. En Hora 25 hemos analizado las consecuencias jurídicas y políticas de este terremoto político.

Gonzalo Boyé, abogado de Puigdemont ha confirmado en Twitter que "ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado; esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida" y añade "España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima"

Lola García, directora adjunta de 'La Vanguardia' ha asegurado que "habrá que ver si esto se traduce en una extradición o no, si lo acaban entregando las autoridades italianas porque en Alemania no ocurrió. Hay un montón de interrogantes porque tendrá que someterse a la actuación de la Justicia. A partir de ahí, todo el procedimiento judicial. Políticamente para Junts supondría un reforzamiento de sus tesis porque ERC ha intentado pasar página, mientras que Junts no"

Por otra parte, sobre la posibilidad de que Puigdemont propiciara su vuelta a España, García asegura que "sus personas de confianza" no se esperaban en ningún momento que esto ocurriera. "Estaban preparando un poco que su familia pudiera estar con él", explica.

Xavier Vidal Folch, columnista de 'El País' explica que "lo más importante son sus consecuencias". "Me parece que hay dos interpretaciones contrarias, primero la que sirva como nutriente del descontento y el 'no a todo' que está sosteniendo Junts y la posición de ERC. También puede ser el final de un espejismo: la capacidad de circular de un Puigdemont rebelde que está desafiando todas las reglas, todas las normas y que está desafiando al Estado español"

José Antonio Zarzalejos, periodista de 'El Confidencial' asegura que sus fuentes jurídicas le indican que "no es una detención", sino una "retención" y es porque "al haber una orden de detención en el Espacio Schengen contra Puigdemont les ha saltado en el sistema" y explica que "no seamos hiperbólicos" porque "en unas horas igual puede volver a Bélgica".

Por su parte, Alberto Sáez, director de 'El Periódico' señala que el entorno cercano al expresident "desconoce" las consecuencias que puede tener esta decisión. "Nos han comunicado que está con un abogado italiano y confía en que en unas horas esté liberado", ha sentenciado.

¿Y ahora qué?

Fuentes del Tribunal Supremo señalan a la Cadena SER que lo que esperan a partir de este viernes es que el juez italiano que ha atendido la euroorden española librada por el juez Pablo Llarena para detener a Puigdemont por el referéndum ilegal del 1 de octubre se ponga en contacto con el Supremo para comunicarle que ha atendido su petición, bien directamente o bien a través del juez de enlace que tiene España en Italia.

A partir de este momento se abre el expediente por el cual se va a resolver la entrega o no de Puigdemont a España. Aquí se abren dos posibilidades: que el expresident acepte voluntariamente ser entregado a España, lo que acortaría los plazos; o que se niegue. En este caso se abriría un procedimiento contradictorio en donde se defendería de las acusaciones españoles y ellas defenderían su posición contra él para que sea entregado.