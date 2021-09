El representante de Asensio asegura que el Madrid estaba dispuesto a ceder al jugador y Ancelotti lo frenó

Horacio Gaggioli, representante de Marco Asensio, ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' con Manu Carreño donde ha hablado de la situación del jugador en el Real Madrid. Durante la entrevista ha confirmado el 'Caso Asensio' que revelaron esta semana Javi Herráez y Antón Meana en la SER y ha asegurado que pudo salir cedido del equipo blanco este verano pero el técnico Ancelotti le dijo que confiaba en él. El mallorquín dejó buenas sensaciones en el duelo de este miércoles ante el Mallorca donde volvió a ser titular y anotó un 'hat-trick' que le da alas para su futuro en el Santiago Bernabéu.

¿Te pusiste en pie ayer para aplaudir a Marco?

Tres veces

Tres, en cada uno de los goles. O sea que cuando los quitó Ancelotti, ¿no?

No hacía falta.

Enhorabuena por la parte que te toca y enhorabuena, Marco, que lo necesitaba.

Todo lo que habéis dicho ahora (en alusión al 'Caso Asensio'), recuerdo mucho toda esa historia. Tuvimos claro desde el principio. que el Madrid es mucho Madrid y sabíamos dónde íbamos. El nivel que hay allí adentro, lo que había en el medio Modric, Casemiro, Toni Kroos, que quizás uno de los mejores mediocampo del mundo... ¿dónde jugamos? No porque no se tenga fe el chico, pero bueno, él siempre estuvo acostumbrado a jugar de mediapunta detrás del 9, haciendo asistencias, goles. Era una delicia verlo jugar. Ya sabes que los jugadores con una enorme calidad como la de Marco pueden también jugar por la banda, pero llegó algo tan lamentable como una lesión tan grave... Sabíamos que el daño postlesión iba a ser un año muy difícil. Sabíamos que el Madrid no puede esperar. Nos lo dijeron claramente: el Madrid tiene que ganar todos los domingo y recuperarse en el Madrid es complicadísimo, porque solamente como no estás al cien por cien, evidentemente te pasa otros. Se había estudiado la posibilidad de una sesión en un equipo de menor nivel como para que pueda jugar todos los partidos y recuperar cuanto antes.

¿España o fuera?

La verdad es que no había problema para Marco en ningún momento fuera de España, en España. Equipos había de sobra. Ahora mismo, vaya, hace cuatro días que Carletto le dijo que se quedara. Él se sentía bien. Se sentirá mucha confianza. Yo confió muchísimo en él también. Hablamos mucho sobre todas estas cosas y creo que no nos hizo bien entrar cuando entró por primera vez e hizo aquel gol a los 25 segundos. Se ilusionó mucho con todo eso, se encontraba bien, no tenía molestias. "De aquí no nos vamos. Nos vamos a quedar porque yo recupero este año. No te preocupes, ya verás que se hace". Y no fue así. Más de un director deportivo de equipos de cambio de Europa se pusieron en contacto tanto con el Madrid como conmigo porque consideraban que Marco todavía no estaba recuperado del todo y que lo querían tener ellos para jugar en la posición de Marco, no para jugar de extremo, porque más de un director considera que no es un extremo, evidentemente.

Horacio, te entendió que quien ha frenado la salida de Marco Asensio ha sido ¿Ancelotti?

Sí, sí, sí. El club estaba dispuesto. La verdad es que estamos tan agradecido al Real Madrid, sinceramente, porque siempre "lo que vosotros digáis", "nosotros queremos que Marcos se recupere bien", "confiamos en él, pero si consideráis que hay que salir y tal. Oye, adelante". La verdad que con el club nada que objetar. Entonces, evidentemente, cuando aparecen personajes interesantes del mundo del fútbol, que te dice que si viene Marco para aquí, va a jugar de '10', el equipo va a pivotar alrededor de él. Claro que te ilusionas.

Y llega Carletto y dice que no.

Y Carletto: "Oye, Marco, que yo confío en ti. Y además le gustaría que jugara por el medio y tal, ¿entiendes?". Bueno, a ver cómo le dices que no, estás en el Madrid, ¿no? Y bueno, se ilusiono con esto. Empezamos de la manera que empezamos.

¿Esto ha sido hace cuatro días?

Sí. Evidentemente no hubo nervios ni nada por el estilo, pero era como para ponerse a pensar, ¿qué hacemos en enero? Porque no vamos a tener una temporada así. Pero bueno, creo que las cosas salieron bien. De momento ha debutado en el sitio que a él le gusta, que no es concretamente ese su sitio, eh. No es ese su sitio. Su sitio es un 4-4-2 en rombo y juega detrás 9 en punta, donde jugó Hazard el otro día.

Mejor cualquiera de esas dos opciones que no ponerlo en banda.

Correcto, correcto. Digamos que un 4-4-2 en rombo por la sencilla razón de que Marco tiene ciertas limitaciones defensivamente hablando, él es muy poderoso con el balón en los pies y cerca del área. Habéis visto ayer que volvió jugando en esa situación la verticalidad.

Ahora está la regeneración en marcha. Han pasado dos años y medio que casi tres, desde que no había en un partido un centro del campo. Sin Modric, sin Kross y sin Casemiro, ninguno de los tres. Hay sitio para los Camavinga, los Asensio... Pero vamos a ver, porque la competencia es durísima. Vamos a ver si es verdad que Asensio está en los planes del equipo de Ancelotti. Ya no digo titular indiscutible, pero sí sentirse importante, que es lo que querrá Marco, ¿no?

Eso es, exactamente.

Pero después de las primeras jornadas que explicabas ahora, en la que no se cumplía en teoría lo que había comenzado Ancelotti de te quiero y te quiero para jugar de '10' fuera de micrófono de te quiero y te quiero para jugar de diez...

No, no, yo no he dicho eso, que lo quería para jugar de '10', eso lo dijeron otros directores deportivos de otros clubes. Ancelotti les dijo es "Marco yo quiero que te quedes, sé que te gusta más jugar por el medio. Vamos a probar, vas a jugar por el medio, sé que tú no eres extremo puro. Puedes jugar porque tienes calidad y velocidad y tal, pero sé que tienes que jugar por el medio, así que tranquilo, vamos poco a poco". Buen discurso, vaya. Estaba bueno, súper contento cuando supo que jugaba en esa posición, sin duda alguna.

Y en esa posición... ¿su principal rival es Hazard? ¿O Camavinga?

Marco jugando en el medio puede jugar en lugar de Toni Kroos por izquierda, puede jugar en lugar de Modric por derecha. No podrá jugar de mediocentro, evidentemente porque no lo es. Pero en las mediapunta puede jugar. Puede jugar en el 4-2-3-1, detrás del '9'.

Ahora mismo el camino que tiene que recorrer es grande.

Sin duda alguna. Pero bueno, el camino se acorta. Si cada vez que le dan la posibilidad hace lo que ayer... Yo confío muchísimo en eso. Tengo muchísima fe a Marco, imagínate que lo conozco desde los 9 años. Sé lo que ha hecho en las canchas de fútbol. Es un jugador extraordinariamente especial, tuvo esta desgracia que tuvo que vivir y bueno, ahora se encuentra bien. Se olvidó totalmente de la rodilla. Antes tenía la rodilla en la cabeza, donde fue durísimo. Fue muy, muy, muy duro.

Horacio sabe cómo es Marco Asensio, aparte de como futbolista, como persona. Hay mucha gente que dice aquello de que Marco es que "no estoy para tirar del carro", "es que va a los Juegos Olímpicos y no es titular". Digamos que es como si estuviese en la diana, que tiene que salir y siempre romperla. ¿Crees que eso a Marco le ha pesado o crees que le va a hacer ser mejor futbolista? Que Marco Asensio es ese jugador que hace cuatro o cinco años Zidane dijo "no, te quedas aquí para jugar con gente como Cristiano o Benzema".

Debido a la problemática que él vivió le ha costado muchísimo volver a ser lo que era por el físico. Físicamente hablando. Y le afectaba mentalmente, evidentemente, porque no podía. Necesitaba un trabajo específico que lamentablemente no tenía. Y yo no creo bajo ningún punto de vista, que le cueste demasiado en esta situación, tal como se siente él ahora. Y el miércoles lo demostró, evidentemente. Que no tiene sitio para jugar en el medio en un partido lo tendrá en otro partido ya y en la línea de adelante jugará a Marco también en cualquier momento y estoy seguro, esto lo pienso yo, que si después de haber visto lo que hemos visto y a Marco lo tiene que poner porque no hay otra alternativa pegado a la línea de la derecha o pegado a la izquierda, le van a decir: "Oye, Marc, haz lo que tú consideres". Como muchos entrenadores le han dicho.

Lo más importante es tener sentir la confianza del entrenador.

Eso es definitivo. Los chicos que trabajan conmigo saben que siempre hay que estar con el entrenador y al lado del entrenador. Y cuando el entrenador dice "a", que hay que hacer "a", cuando dice "b" hay que hacer "b". Hay que respetar el criterio de los entrenador y esto lo saben todos los chicos, como lo sabe Marco. En ese sentido le puede gustar o no le puede gustar, pero respeta lo que el entrenador diga y por eso nunca ha tenido problema con ningún entrenador.

Pero, ¿te pareció que te pareció que Zidane nunca termino de confiar en él?

Con Zidane estuvo en la época fundamentalmente mala. En la primera época fue buenísima, confió muchísimo en él la primera época. Acuérdate de lo famoso goles de Marco Asensio, esas escapadas que hacían, esa verticalidad que he tenía desde su línea de área 18, que se iba para adelante y o era asistencia o era gol.

O sea que apostarías por un Asensio en la media punta, con Camavinga por detrás cama, con un Valverde y con un Mbappé y Haaland por delante. Ahí encajaría bien Asensio. ¿Es bueno que es bueno que lleguen jugadores de ese nivel?

Sería una bomba, con esos jugadores, con Marco al lado de Benzema. Madre mía, con lo que es Benzema, que bueno, juegan con los ojos cerrados.

Ese puede ser un poco el Madrid del futuro. Camavinga, Valverde, Asensio y fíjate esos tres arriba.

Ojalá, Dios te oiga. Lo que Marco desea y quiere lograr es triunfar al cien por cien en el Real Madrid. Es su vida. No te imaginas el sufrimiento, lo mal que lo pasaba.