Gerard Piqué se desmarca de Koeman: "No estoy vistiendo la camiseta del Barça para quedar segundo o tercero"

El capitán del FC Barcelona fue muy contundente en la rueda de prensa posterior al partido frente al Cádiz. Un empate a cero en el que Ter Stegen fue fundamental para mantener el resultado, y en el que el juego del Barça faltó chispa y gol. La situación dentro del vestuario blaugrana es preocupante.

"No entiendo como nos ponen este calendario"

Pese a la rigurosa expulsión de Frenkie De Jong, Gerard Piqué centró las críticas en los organizadores de LaLiga que han provocado este calendario: “Yo creo que intenta jugar la pelota y luego esconde los pies. Es lo de siempre. Lo que no entiendo es como nos ponen un calendario como el que nos ponen. No sé quiénes hacen los calendarios, pero no sé cómo puede ser que volvamos a jugar el domingo a las 4. Todo viene por jugar el lunes. Ahora tenemos cinco partidos con dos días de descanso. No es una crítica, es una reflexión para quién se encargue de esto sepa que los jugadores acabamos fatal.

Además, quiso añadir el lado humano al debate de jugar partidos cada dos días: “Solo quiero decir que los jugadores somos personas y el calendario es frenético. No cuesta nada poner un partido más adelante”.

Sin embargo, lo más destacado fue el cambio de discurso respecto al de Ronald Koeman: “Cuando dije que es lo que hay me referí a que tenemos cuatro bajas arriba. A veces nos da lo que nos lo da. Yo no estoy vistiendo la camiseta del Barça para quedar segundo o tercero. En esas declaraciones también dije que íbamos a acabar compitiendo por los títulos”.

"Estoy seguro de que el domingo podremos ofrecer una victoria"

Piqué también mandó un mensaje a la afición, a la que catalogó como clave para remontar esta situación: “Sentimos que la afición está con nosotros y eso es complicado. Estoy convencido de que el domingo podremos ofrecer una victoria a la afición y a partir de ahí remontar. No sabes el bien que nos hace la afición”.

Por último, el central del FC Barcelona quiso poner fin a la guerra entre directiva y entrenador haciendo referencia a la mala situación que atraviesa el club: “Llevamos muchos años en la cresta de la ola y estamos pasando un momento en el que quizás no estamos acostumbrados. Sé que es difícil, pero hay muchas gentes de afrontarlo. Los jugadores estamos a favor de remar. Los jugadores estamos enfocados a jugar y creo que las críticas a entrenador y presidente no hacen bien a nadie. No nos vienen bien estas fricciones a los que competimos dentro del campo”.

Ronald Koeman: “Hay que ser realista”

El técnico holandés prefirió no hablar de su expulsión en el último minuto de partido frente al Cádiz: “He preguntado con toda la tranquilidad al árbitro y me ha dicho ‘actitud’. En este país te echan por nada. Mejor lo dejamos porque no es mi problema”.

Pese al mal partido y planteamiento del FC Barcelona hoy, Koeman siguió incidiendo en el mismo problema: “Hay que entrenar siempre con actitud, pero hay que ser realista. Hay que ver la plantilla que tenemos y las bajas que nos hacen falta”.

Por último, todas las miradas estaban puestas en un posible cambio en el banquillo. La relación entre Koeman y Laporta sigue siendo cuestionada. Esto respondía Koeman sobre si había hablado con el presidente: “Hemos saludado al presi antes de salir y seguramente haya más días para hablar sobre este tema si él quiere hablar”.