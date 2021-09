"En Valdebebas sabían que iba a estar el peor de Primera División"

El Real Madrid empató a cero frente al Villarreal en un partido que estuvo marcado por el juego lento y monótono de ambos equipos en el césped del Santiago Bernabéu. Apenas hubo ninguna jugada de peligro ni tampoco nada que hiciera que Rulli o Courtois tuvieran que emplearse a fondo.

Antonio Romero, Javi Herráez, Antón Meana, Jesús Gallego y Julio Pulido protagonizaron junto a Yago de Vega el 'Sanedrín' del último tramo de Carrusel Deportivo.

El análisis del empate del Real Madrid

Jesús Gallego: "Creo que Ancelotti también comete errores y hoy ha cometido algunos en el planteamiento. Valverde de lateral es perder algo muy importante en el equipo. Modric y Casemiro en la primera parte estaban superados. Además, a Casemiro le veo realmente cansado, llegando a trotar por el campo en algunas ocasiones".

Julio Pulido: "Ha sido pastoso, plomizo y sin ritmo, en donde parecían jugar a cámara lenta. No hemos visto los desbordes de Vinicius, la precisión de Benzema, ni la alegría de Camavinga. No era el día del Real Madrid, no sé si por méritos del Villarreal o porque el equipo no estaba en el nivel de jornadas anteriores".

La polémica sobre el posible penalti a Nacho

Antonio Romero: "A mí me parece falta fuera del área. Albiol se encuentra a Nacho cayéndose por el contacto anterior. Lo que no es, de ninguna manera, es la bronca de Gil Manzano a Nacho por tirarse, según el árbitro".

Jesús Gallego: "Es una falta clarísima fuera del área. Es muy peligrosa porque está en la corona del área. Me parece alucinante que la jugada haya terminado en bronca para Nacho. Me parece que GIl Manzano está en la peor etapa de su carrera, está desquiciado".

Julio Pulido: "A mí no me ha parecido penalti. La clave está en que Albiol no hace por ir a Nacho, sino que se lo encuentra. Es falta fuera del área. Para pitar penalti hay que hacer algo más".

Antonio Romero: "Los futbolistas saben quién le pita y el momento arbitral en el que está esa persona. Durante la semana, en el vestuario, todos han sido conscientes de que hoy estaba el peor árbitro de Primera División. La idea era que iba alguien en quien solo confiaba el Comité de Árbitros".

Jesús Gallego: "Los árbitros están desconcertados con el cambio de reglamento. Hay una jugada clarísima en la que Foyth debió ver amarilla por una falta a Vinicius. El desconcierto que tienen en la cabeza los árbitros crea esa polémica".

Julio Pulido: "Lo mejor que pueden hacerle a Gil Manzano es taparle unos cuantos partidos y no exponerlo demasiado hasta que recupere la confianza".

Previa al partido de Champions frente al Sheriff

Antonio Romero: "En teoría la alineación de hoy viene motivada para dar descansos de cara al partido del martes. Solventado el partido en Milán y haciéndolo también con el del martes, se encarrila la primera plaza de la clasificación".

Jesús Gallego: "Todo lo que no sea ganar al Sheriff sería sorprendente para el Real Madrid. No creo que lo del Villarreal baje la pequeña euforia que había. Ahora tienen que asegurar los partidos de casa e ir a tope".

Julio Pulido: "Lo de hoy es un accidente. Si recuperan la alegría en el juego y el nivel que tenían, son muy superiores al Sheriff y podrán solventar el partido".