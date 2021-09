Miguel Martín Talavera: "Al Atlético de Madrid se le ve un equipo triste y con dudas"

El Atlético de Madrid cayó derrotado por 1-0 frente al Alavés gracias a un gol de cabeza de Víctor Laguardia. El equipo de Diego Pablo Simeone no fue capaz de remontar ese tanto y volvió de Mendizorroza con cero puntos y con dudas en torno a su forma de jugar.

Miguel Martín Talavera y Gustavo López analizaron en el último tramo de Carrusel Deportivo junto a Yago de Vega el estado actual del equipo y las claves por las que se encuentra así.

"Tenía más puntos en la clasificación que el juego desplegado"

Gustavo López comenzó su análisis señalando que el resultado es una consecuencia de los factores negativos del equipo. "Cuando analizas el partido del Alavés, Getafe, Oporto, ves como al Atleti le falta frescura y chispa. Los errores individuales los terminan penalizando", dijo del conjunto de Simeone.

Para él, los 'colchoneros' no generaron ocasiones al Deportivo Alavés y se visualizaron los errores colectivos e individuales del equipo en cuanto a nivel defensivo se refiere. Dijo que la clave para mejorar es soltarse y coger más confianza en los futuros encuentros.

El análisis de Talavera fue más crítico y fue más allá respecto a las carencias que tiene el equipo en este inicio de campeonato. "Al final, el Atlético de Madrid tenía más puntos en la clasificación que juego había desplegado en estas primeras jornadas. Este año no están nada solventes atrás y cometen errores impropios. De cara a la otra portería no ha tenido fortuna, también porque no genera. Luis Suárez no ha estado, pero tampoco le han dado ningún balón potable al área. Es un Atleti muy gris que preocupa porque no encuentra el juego y tampoco tiene contundencia atrás. Al Atlético de Madrid se le ve un equipo triste y con dudas".

Acciones para mejorar del Atleti

Miguel Martín Talavera dijo que el equipo también debe mejorar a balón parado, puesto que casi todos los balones que pone el cuadro rojiblanco van al primer palo, muy cortos, rasos y fáciles. "El equipo es inoperante y, al final, es un arma que sacan rédito los demás y tú no. Si no estás concentrado al cien por cien, lo tienes muy complicado", puntualizó.

Cambiar el chip y mejorarlo es lo que piensa Gustavo López que debe hacer el equipo para notar mejoras en su juego y también en su resultado: "En la Champions tiene que dar algo diferente y tiene mimbres para eso".

Por último, Talavera finalizó su análisis diciendo que debe solventar cuanto antes su situación actual y ganar el martes en Champions. Para él, eso supondrá un espaldarazo anímico. "Te colocas de una forma solvente en el grupo y el próximo partido es en el Metropolitano. Es un partido importantísimo para tratar de dejar fuera a un rival que no tiene ningún punto", finalizó.