El Rayo Vallecano presiona a un jugador del filial para que juegue y entrene sin contrato

La historia de Jean Paul comienza el 19 de julio cuando el Rayo Vallecano le dice que va a ser nuevo jugador de su filial. Tres días más tarde firma un contrato por dos temporadas que quedaba a expensas de la firma del presidente Raúl Martín Presa. Una firma que aún no ha llegado y es el comienzo de su pesadilla.

Jean Paul se incorpora al filial vallecano con el que realiza la pretemporada, juega varios partidos de preparación e, incluso, marca sus primeros goles. Casi un mes más tarde el responsable de la cantera del Rayo, Juan Pedro Navarro, le avisa de que tiene que ir a firmar su contrato. Uno completamente diferente por el que iba a cobrar menos dinero y aumentaría al doble su cláusula de rescisión.

Tanto el jugador como sus representantes se niegan a firmar ese nuevo documento, remitiéndose al ya firmado el 22 de julio.

Desde ese momento Jean Paul deja de jugar con el filial, con el que solo puede entrenar. Suma así ya 60 días en los que no juega, no cobra nada por parte del club y no está dado de alta en la Seguridad Social.

En las últimas semanas desde el club han comenzado a presionar al jugador para que firme un documento al que ha tenido acceso la Cadena SER en el que admite entrenar y estar a disposición del club a su libre voluntad y sin poder reclamarle nada al Rayo en caso de lesión o accidente. Todas estas presiones y documentos ya están en conocimiento de AFE que está reclamando al club regularizar la situación de Jean Paul.

El Rayo tiene un contrato firmado por sus representantes, el primero que no ha sido devuelto por el club así que el jugador debe seguir entrenando (sin estar dado de alta) porque si se va a otro club, el Rayo puede denunciarlo por duplicidad de contrato. Jean Paul se arriesga a una sanción de 2 años sin jugar y a pagar 10 millones de euros, su cláusula de rescisión.

Además Jean Paul vive en un piso del club con otros 6 compañeros a los que ha dejado tirado el Rayo. No paga desde hace unos meses a la persona que realizaba las labores de limpieza de la casa y preparación de comida, por lo que los jugadores tienen que ir a comer a locales de comida rápida. Jean Paul está durmiendo en un colchón tirado en el suelo porque no tiene somier y vive del dinero que le mandan su familia desde Francia.